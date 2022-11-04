Астрологи составили гороскоп для всех знаков Зодиака на субботу, 5 ноября. Так, Тельцы встретятся с друзьями, Львы хорошенько отдохнут, а Скорпионы могут на эмоциях сказать что-то лишнее. Подробнее читайте в нашем материале.
Овен
Представителям этого знака Зодиака будет сопутствовать удача. Звезды говорят, что суббота - идеальный день, чтобы пойти по магазинам.
Телец
Тельцам стоит задуматься о том, чтобы позвать своих друзей в гости или организовать встречу. Это поможет отвлечься от работы и погрузиться в приятную товарищескую атмосферу.
Близнецы
Близнецам советуют не принимать близко к сердцу сказанные в их адрес слова. Они могут быть сказаны сгоряча, и вскоре человек извинится.
Рак
Ракам в этот день позвонит или напишет какой-то дорогой сердцу человек. Звезды советуют быть максимально открытым и сказать о своих чувствах, если есть такое желание.
Лев
Львам астрологи сулят отдых, восстановление сил, встречи с друзьями, бьюти-процедуры и шоппинг. Все будет способствовать тому, что их эмоциональное состояние будет стабильным и вознесенным.
Дева
Девам 5 ноября важно избежать импульсивных решений или поспешных выводов. Это может привести их к слезам "у разбитого корыта".
Весы
В этот день Весы будут переживать из-за проблем со здоровьем. Трудности могут возникнуть как у самих представителей этого знака Зодиака, так и у их второй половинки, детей или родителей.
Скорпион
Скорпионам стоит быть спокойнее и стараться максимально контролировать свои эмоции, так как есть риск взболтнуть что-то лишнее, чем они обидят своих собеседников.
Стрелец
Стрельцы в этот день могут испытывать упадок сил и усталость. Звезды советуют им расслабиться, провести день в приятной компании и забыть обо всех заботах.
Козерог
Козерогам следует готовиться к началу важного этапа в их жизни. Это может быть интересная встреча с нужным человеком. 5 ноября представители этого знака Зодиака будут переживать яркие эмоции.
Водолей
Водолеям захочется веселиться и развлекаться, но будет все совершенно иначе. Их ждет работа, замечания от начальства и невыполнимые на первый взгляд задачи.
Рыбы
Рыбы проведут субботу в окружении своей второй половинки. Лучше всего устроить своему близкому человеку романтическое свидание или пойти на пешую прогулку по красивым локациям.
Напомним, астрологи назвали знаки Зодиака, которых "озолотит" декабрь.