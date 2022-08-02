Узнайте, что ждет именно ваш знак Зодиака в этот день.

Астрологи составили прогноз на 3 августа 2022 года для всех знаков Зодиака. Для кого этот день будет благоприятным - читайте далее.

Овен

Вам нужно быть предельно осторожными со своими партнерами. Кто-то из них задумал вас подставить.

Телец

Вам может поступить заманчивое предложение, но не стоит на него сразу соглашаться. Изначально взвесьте все "за" и "против", а потом принимайте решение.

Близнецы

Завтра вам предоставится возможность блеснуть умом. Было бы хорошо, если бы вы подготовили самопрезентацию. Возможно, вас позовут на новую работу.

Рак

Весь день вы будете крутиться как белка в колесе. И дома, и на работе вам нужно будет решать много вопросов.

Лев

Завтра вам стоит взять на себя инициативу. Во всех делах вас ждет успех.

Дева

Вам предоставиться возможность взглянуть на какую-то ситуацию под другим углом. Так вы сможете изменить свое мнение о происходящем.

Весы

Завтра все может пойти не по плану. Непредвиденные обстоятельства внесут свои коррективы.

Скорпион

В вашей жизни может появиться покровитель, который поможет вам добиться успеха в новом деле.

Стрелец

Тяжелый день, омраченный проблемами, на которые вы не обращали внимания. Возможно, они осложнят ваши отношения с коллегами.

Козерог

Для Козерогов этот день будет очень удачным в плане финансов. Вы можете найти дополнительный источник дохода.

Водолей

В первой половине дня вы будете решать насущные вопросы, а во второй сможете отдохнуть.

Рыбы

Новые люди, вошедшие в вашу жизнь, могут стать источником многих неприятностей. Будьте осторожны с ними.

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