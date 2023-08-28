В этот день нужно действовать, а не много думать.

Астрологи составили гороскоп на 29 августа 2023 года для всех знаков Зодиака. Что этот день сулит именно вам - читайте далее.

Овен

Ваши действия будут впереди планеты всей. Вам захочется сделать абсолютно все, даже то, что вы как бы не планировали в этот день. Что ж, сил вам и вдохновения на новые свершения.

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Телец

Если у вас есть потенциально перспективная идея для развития бизнеса, озвучьте ее своему руководству. Есть шанс, что ее достойно оценят и дадут вам "зеленый" свет для ее реализации.

Близнецы

В этот день вам стоит больше времени уделить своему эмоциональному состоянию. Если вам нужно побыть наедине со своими мыслями, отправьтесь за город, где будет тишина и покой.

Рак

Завтрашний день вы проведете в кругу семьи. Можете поделиться своими секретами, заняться общим любимым делом, насладиться общением. Звезды склоняют вас к тому, чтобы вы восстановили связь с родными.

Лев

Завтра вы захотите проявить себя на все сто процентов, чтобы окружающие восхищались вами. Вы будете готовы на все, чтобы еще и утереть нос своим завистникам.

Дева

Во вторник вы будете действовать исключительно умом, а не эмоциями. Поэтому в этот день вы многого сможете добиться. Сделайте рывок в карьере, он улучшит ваше материальное положение.

Весы

Вам стоит начать налаживать отношения с окружающими. Постарайтесь не подкалывать людей и не язвить, тогда у вас появятся много новых друзей, с которыми ваша жизнь обретет новые краски.

Скорпион

Завтра вы можете уделить время планированию бюджета. Распишите себе все доходы и расходы и выделить на каждую статью определенную сумму. Не превышайте лимит. Так вы научитесь грамотно распоряжаться деньгами.

Стрелец

С завтрашнего дня начнется ваш путь к самопознанию. В этом вам помогут духовные практики и сеансы у психолога. Вам пора заняться своим душевным состоянием.

Козерог

Во вторник вам стоит смело брать на себя новые обязанности. Не бойтесь, что у вас что-то не получится. Вы со всем справитесь, если будете думать головой и не нервничать.

Водолей

Весь день вы будете настроены на общение с людьми. На самом деле это очень хорошо, так как вы можете наладить коммуникацию с очень важным человеком, который в результате окажет влияние на вашу жизнь.

Рыбы

Постарайтесь не рубить с плеча в кризисных ситуациях. Лучше прислушайтесь к своему внутреннему голосу и только потом принимайте решение.

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