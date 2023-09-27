Овнам можно расслабиться и не думать о делах.

Астрологи составили гороскоп для всех знаков Зодиака на 28 сентября. Тельцы будут невероятно счастливы, а Скорпионам стоит готовиться к неприятностям. Что звезды сулят другим знакам Зодиака - читайте ниже.

Овен

Овнам можно расслабиться и не думать о делах. Постарайтесь забыть обо всем плохом и насладитесь свободным временем. И не бойтесь осадить того, кто попытается нарушить ваш покой.

Телец

Тельцов ждет неземное счастье, они будут пожинать плоды своего труда. И если вы приложили максимум усилий - подарки судьбы окажутся невероятными щедрыми. Не повезет лишь тем, кто "грешил" и не боролся за свое счастье.

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Близнецы

28 сентября Близнецам стоит отказаться от вредных привычек. Поберегите свое здоровье и не рискуйте им ради минутного удовольствия. Берегите здоровье и не ходите по лезвию ножа.

Рак

Ракам можно задуматься о начале нового дела. Рискните и проверьте свои силы на практике, у вас все получится. Однако не отдавайте все свое время новым целям, постарайтесь найти баланс.

Лев

Астрологи советуют Львам задуматься о своем отношении к любимому человеку. Возможно, вы чем-то обидели свою вторую половинку и упорно этого не замечаете. Найдите правильные слова и извинитесь.

Дева

В четверг Девы смогут снять розовые очки. Пришло время адекватно оценивать события и делать правильные выводы. Не поддавайтесь эмоциям и мнению других людей.

Весы

Весам повезет в финансовом плане. У вас появится возможность заключить выгодную сделку или же получить щедрую прибавку к зарплате. Не упустите редкий шанс.

Скорпион

Скорпионам стоит приготовиться к испытанию на прочность. Вас ждет разгром по всем фронтам, без поддержки друзей вам не справиться. Не стыдитесь просить о помощи, вам не откажут.

Стрелец

Стрельцов закружит ураган приключений. Ваша жизнь наполнится яркими красками, а грусть и негатив останутся в прошлом. Наслаждайтесь, у вас началась белая полоса.

Козерог

Козерогам стоит задуматься о создании семьи. Если вы нашли человека, с которым хотите прожить всю жизнь - не бойтесь об этом сказать. Раскройте сердце и не стыдитесь своих чувств.

Водолей

Водолеям улыбнется удача. Они смогут поставить на место всех своих врагов. Однако постарайтесь не быть слишком надменными, победу можно отпраздновать, но не очень громко.

Рыбы

Рыбам стоит решиться на смену имиджа. Поменяйте прическу или примерьте новые образы. Освежите свой внешний вид, это поднимет настроение.

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