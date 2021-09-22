Постарайтесь не влазить в споры.

Астрологи составили гороскоп на 23 сентября 2021 года для всех знаков Зодиака.

Об этом сообщает "1001 гороскоп".

Овен

Если вы захотите высказать людям все, что у вас на уме, прежде подумайте о последствиях.

Телец

Вам лучше обходить начальство десятой дорогой, а то конфликтов не миновать.

Близнецы

Звезды говорят, что завтра вам придется отстаивать свои интересы.

Рак

Хватит сидеть сложа руки, начинайте действовать.

Лев

Вы сможете исправить то, что так долго не давало вам спокойно вздохнуть.

Дева

Не стоит влазить в конфликты только ради того, чтобы доказать свою точку зрения.

Весы

Не ищите сложных путей там, где можно пойти прямой дорогой.

Скорпион

Не раздувайте их мухи слона.

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Стрелец

Вы можете случайно кого-то обидеть. Не медлите с извинениями, чтобы не нажить себе врага.

Козерог

Завтра Козерогу следует быть осторожным в общении, особенно с близкими людьми.

Водолей

Если вы окажетесь в какой-то спорной ситуации, то лучше отойдите в сторону.

Рыбы

Пришло время для решительных действий. Иначе вы еще долго будете сидеть на одном и том же месте.

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Автор: Диана Могилевич