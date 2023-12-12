В 2024 году планеты одобрят активность Весов и подарят им много новых возможностей.

Выходите из зоны комфорта, не бойтесь сворачивать с протоптанной дороги и помните, что под лежачий камень вода не течет. Астрологический прогноз предсказывает Весам наступление удачного периода. Год Дракона-прекрасное время, чтобы планировать будущее и достигать целей. Макс Гордеев эксклюзивно для УНИАН составил подробный гороскоп.

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Общий гороскоп (Весы) на 2024 год

Многим представителям знака именно сейчас захочется сменить сферу деятельности. При должном усердии выбранный путь принесет Весам моральное удовлетворение и неплохой доход. Главное-слушать сердце, а не наставления социума.

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Весам, которые любили перекладывать ответственность на других, стоит пересмотреть взгляды. Иначе так и не удастся сдвинуть жизнь с мертвой точки. Но не отказывайтесь от поддержки близких. Она сейчас как никогда пригодится.

Женщина-Весы - гороскоп на 2024 год

Согласно гороскопу, у женщин-Весов вскоре начнется благоприятный период. Отличное время для обновлений, которые могут затронуть абсолютно любую область. Захочется поменять работу, сменить имидж или уйти из офиса в свободное плавание. Можно не бояться рисков!

Это касается и отношений. Если они не приносят радости и давно себя изжили, смело заканчивайте их. В 2024 году многие одинокие Весы-женщины найдут любовь. Осенью гороскоп обещает расширение круга общения. Кто - то обзаведется новыми друзьями, а кто-то-полезными деловыми контактами. Будьте открыты для мира и людей.

Ноябрь и декабрь - месяцы, которые Весам лучше посвятить заботе о здоровье, не только физическом, но и ментальном. Окружайте себя позитивно настроенными людьми, занимайтесь спортом и не забывайте о плановом посещении врача.

Мужской гороскоп (Весы) на 2024 год

У Весов-мужчин 2024 год будет плодотворным, но беспокойным. В январе-феврале представителей знака одолеют тревожные мысли и сомнения по поводу выбранного дела. Ваше душевное равновесие во многом зависит от умения абстрагироваться и оперативно переключаться с одной задачи на другую. Развивайте интуицию, она поможет не сбиться с пути под давлением извне.

Зато во второй половине года получится выдохнуть и понять, что вы принимали правильные решения. В начале осени гороскоп обещает интересные встречи, благодаря которым Весам удастся раскрыть потенциал и обзавестись полезными связями.

В год Дракона Весам-мужчинам пора избавиться от привычки долго "раскачиваться". Многие решения придется принимать быстро и уверенно. От этого будет зависеть ваш успех.

Любовный гороскоп на 2024 год (Весы)

Звезды обещают Весам гармонию в любовной сфере. Сейчас хорошее время, чтобы признаться в чувствах, официально зарегистрировать отношения, начать совместный быт. Счастливые Весы получат немало доказательств любви. Вы в свою очередь тоже не скупитесь на приятные сюрпризы и нежные слова.

Лето стоит посвятить свиданиям и совместным поездкам. Чаще устраивайте встречи с друзьями, ходите в групповые походы, посещайте мастер-классы и викторины. Такой досуг вдохновит и зарядит влюбленных позитивной энергией.

Одинокие Весы, наберитесь терпения. Ближе к осени многих ждет судьбоносная встреча. Парам, заключившим союз в год Дракона, удастся поддерживать в браке страсть и пикантную перчинку. А дети, рожденные под знаком Весов в 2024 году, будут расти активными и жизнерадостными.

Весы - гороскоп на 2024 год финансовый

Год Дракона обещает быть для Весов финансово стабильным. Постоянный доход и денежные премии, как результат трудолюбия и профессионализма. Весы-студенты могут рассчитывать на поддержку семьи в случае финансовых трудностей.

2024 год-удачное время для инвестиций, поиска новых источников дохода и повышения квалификации. Период с июня по сентябрь - самое удачное время, чтобы начать вкладывать деньги в собственное образование. Также это время благоприятно для рекламы, продвижения своих товаров и услуг в социальных сетях. Гороскоп предупреждает: летом и осенью лучше не давать в долг, иначе рискуете навсегда попрощаться с деньгами.

Гороскоп здоровья на 2024 год для Весов

При условии бережного отношения к организму в 2024 году серьезных проблем со здоровьем у Весов не предвидится. Правда, некоторые представители знака могут столкнуться с заболеваниями кожи, проблемами со зрением и зубами. Гороскоп рекомендует вовремя замечать сигналы, которые подает тело.

Опасным может оказаться период с января по март. В это время Весам гороскоп рекомендует уделить больше внимания питанию, режиму сна и элементарной гигиене. Это хорошее время для упорядочения режима и избавления от вредных привычек. Поверьте, потом организм скажет "спасибо". С августа по октябрь многие Весы почувствуют прилив бодрости, им захочется заниматься спортом, менять гардероб и даже внешность. Начинайте с малого, и тогда глобальные перемены к лучшему не заставят себя ждать.

Из-за постоянных гонок может появиться физическое и моральное переутомление. Игнорируя ее, к концу года рискуете впасть в меланхолию. Чтобы этого избежать, сохраняйте баланс между активностью, отдыхом и личной жизнью. Выделяйте несколько часов в неделю для релакса и прекратите мучить себя сомнениями!

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