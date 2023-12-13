Тенденции, заложенные гороскопом на 2024 год для Рыб, благоприятны, хотя и могут спровоцировать внутренние конфликты в некоторых случаях.

Природная скромность и склонность к уединению в этот период будут тормозить развитие, поэтому представителям знака нужно научиться проявлять инициативу и больше себя ценить. Макс Гордеев эксклюзивно для УНИАН составил подробный гороскоп.

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Общий гороскоп (Рыбы) на 2024 год

В целом, это очень активный, противоречивый год. Это особенно явно станет уже в первые месяцы. Взлеты будут сочетаться с временными неудачами, но конечные результаты полностью зависят от мотивации и стремления Рыб преодолевать препятствия.

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Год Зеленого деревянного Дракона покровительствует людям, желающим продвинуться по карьерной лестнице, добиться финансового благополучия, построить крепкие личные взаимоотношения. Для Рыб достичь значимых результатов в этих сферах жизни всегда бывает непросто и стоит немалого труда. Тем более нельзя терять предоставленные судьбой шансы. Большинство смелых планов в этом году удастся воплотить в реальность, нужно лишь лучше контролировать свои поступки, заставлять себя позитивно мыслить и не бояться сложностей.

В начале года Рыбам могут предложить смену рода деятельности: новую работу, выгодную поездку или что-то другое, требующее активных действий с их стороны. Не упустите возможность проявить свои способности - предлагаемое дело обещает быть очень выгодным. Правда, личная жизнь в этот период может отойти на второй план, однако родственники и друзья поймут и простят. Ведь они не раз обращались к вам за помощью и всегда получали ее в необходимом объеме.

Вторая половина года будет более спокойной и предсказуемой. Рыбам реже придется переступать через свой характер, получится выделять больше времени на отдых и для любимых развлечений. Семейные вопросы могут потребовать от некоторых представителей знака проявлять дипломатичность, полностью соответствующую их натуре. К декабрю многие Рыбы с удивлением обнаружат, что стали более раскованными и активными из-за ситуаций, в которых им пришлось оказаться в последнее время. Полученный опыт положительно скажется на их характере и немало поспособствует дальнейшим жизненным успехам.

Женщина-Рыбы - гороскоп на 2024 год

Этот год потребует от женщин-Рыб большей самостоятельности. Удача благоприятствует дамам, решившим открыть собственное дело. Это не обязательно должен быть большой бизнес. Можно начать работать из дома, заниматься творчеством, хотя бы в свободное время.

Время способствует завязыванию новых дружеских и деловых отношений, воплощению своих желаний. Совершайте покупки, которые вы долго откладывали, отправляйтесь в путешествие, смените домашний интерьер. Чем бы вы ни занимались, главное, чтобы это доставляло вам удовольствие и не отнимало много сил.

Во второй половине года вероятны изменения в семье: рождение ребенка, переезд на новое место жительства или даже в другую страну. Тщательно обдумайте, готовы ли вы к грядущим событиям, не стесняйтесь просить поддержки у близких людей, будьте более откровенными, делитесь своими переживаниями и мечтами. Сейчас судьба настроена к вам благодушно и не препятствует получению помощи извне.

Мужской гороскоп (Рыбы) - 2024 год

Перед многими мужчинами в этом году встанет выбор: оставаться в своем текущем статусе, плыть по течению или начать добиваться новых целей. Если одержит победу желание достигать, нужно подготовиться к противостоянию с недоброжелателями и просто недобросовестным окружением. Некоторым коллегам, друзьям, деловым партнерам могут не понравиться изменения в вас. Эти люди будут стремиться сохранить собственные выгоды и удобное положение, вставляя вам палки в колеса. Имейте это в виду, не бойтесь говорить наглецам правду в лицо и ставить их на место.

В 2024 году велики шансы наладить новые отношения, основать собственное дело или найти более выгодную работу. Приложенные усилия необходимо компенсировать регулярным отдыхом, иначе вы получите быстрое эмоциональное выгорание. Во второй половине года рекомендуется уменьшить обороты, больше уделять внимания увлечениям. Если возможно, на некоторое время смените обстановку, уезжайте в отпуск, общайтесь с приятными людьми.

Любовный гороскоп (Рыбы) правдивый

Надежность и очарование Рыб в этом году получат заслуженное признание со стороны противоположного пола. Без внимания не останется ни один представитель знака. Этим стоит воспользоваться, если в окружении недостаточно поклонников, а мечта о романтических отношениях все еще не реализована.

Будьте осторожны, чтобы не влипнуть в безнадежные и безответные чувства, к которым у вас явная склонность от природы. Научитесь ценить себя и не отодвигайте на задний план собственные предпочтения. Спокойная уверенность поможет быстрее привлечь внимание подходящего человека, чем неуклюжая застенчивость, помните об этом, заводя очередное знакомство.

Брак в этом году удастся заключить, если претендент на руку и сердце уже определился. Поспешных свадеб лучше избегать, чтобы как следует проверить отношения. Романтика или легкий флирт - это хорошо, но в серьезных вопросах действуйте обдуманно.

Семейным парам рекомендуется избегать рутины в общении, уделять больше внимания желаниям друг друга. Это убережет от ненужных споров, ссор и разочарований.

Финансовый гороскоп на 2023 год (Рыбы)

Год Зеленого Дракона способствует росту финансовых потоков, как регулярных, так и совершенно неожиданных. Рыбы вполне могут стать счастливыми победителями лотереи, обладателями дорогих подарков, получить крупные премии, увеличение оклада. На работе с деньгами все в порядке, но если вы намерены серьезно улучшить свои дела, есть смысл задуматься о дополнительной занятости. Сейчас хорошее время, чтобы рассчитаться со старыми долгами, выгодно вложить имеющиеся средства, учредить финансовую подушку.

Накопления не следует тратить на роскошь или сомнительные предприятия. Желательно подумать о долгосрочной перспективе, например, улучшение жилья, образование. Период, в который рекомендуется покупать новое авто и другие необходимые для качественной жизни вещи: с июля по сентябрь.

Год способствует смелым, но обдуманным финансовым решениям, разорения или других неприятностей можно не бояться.

Гороскоп здоровья на 2024 год для Рыб

Рыбы чаще других знаков рискуют получить депрессию или нервные расстройства, в чем виной - их перфекционизм в сочетании с повышенной мнительностью и неуверенностью в себе. В этом году есть хорошие шансы избежать уныния и апатии благодаря череде позитивных событий и успешно завершенных дел. Но беречь себя все-таки необходимо: регулярно выбирайтесь на природу, накапливайте приятные впечатления от отдыха, оставайтесь в одиночестве, когда вам это необходимо.

Избегайте нервного перенапряжения и скачков иммунитета в межсезонье, сильный холод и жаркую погоду. Это чревато резкой простудой, перепадами артериального давления, обострением хронических патологий. Не игнорируйте любые ухудшения самочувствия, вовремя занимайтесь профилактикой, старайтесь регулярно высыпаться.

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