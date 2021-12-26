Гороскоп на 2022 год содержит совет для каждого знака Зодиака.

Астрологи подготовили гороскоп для всех знаков Зодиака на 2022 год. Этот год будет непростым для всех украинцев, но в наших силах сделать его немного проще, если прислушаться к советам звезд. Узнайте, что сулит вам этот год в личной жизни, финансах и карьере.

Овен

У Овнов год будет удачным, если вы будете чаще прислушиваться к чужим советам. В одиночку вам не справиться со всеми ожидающими вас трудностями. Звезды рекомендуют вам улучшить отношения с близкими, чаще принимать их советы. А ещё важно не обижаться на родных – лучше прислушайтесь к их критике.

Телец

В 2022 году вы откроете в себе новые способности и таланты. Это хороший год для самореализации и творческих начинаний. Ваши усилия обязательно оценят на работе и в семье. 2022 год будет удачным не только в работе и хобби, но и в бытовых делах - например, ремонте. Чем быстрее вы разберетесь с текущими делами, тем лучше.

Близнецы

Будьте хозяином своей жизни и вершите свою судьбу самостоятельно. В 2022 году Близнецам нужно принимать все важные решения самостоятельно, даже если все окружение будет против. В следующем году близкие часто будут намеренно или неосознанно манипулировать вами для своей выгоды.

Рак

Читайте такжеТри знака Зодиака разводятся чаще других: никаких сомненийРакам нужно больше отдыхать, даже если работы будет очень много. Гораздо важнее сохранить здоровье и здоровый сон. Звезды советуют вам по возможности отказаться от неприятных обязанностей. Занимайтесь тем, что вас вдохновляет. В финансовом плане 2022 год будет щедрым на прибыль и приятные подарки.

Лев

В 2022 году Львов ждут кардинальные перемены во всех сферах жизни. По большей части они будут позитивными, но здоровье Львов станет уязвимым. Вам нужно взять себя в руки и постараться избавиться от вредных привычек, иначе они станут частью вашей жизни навсегда. Одинокие Львы имеют большие шансы встретить любовь.

Дева

2022 год кардинально изменит вашу жизнь. Вы избавитесь от многих предрассудков и заблуждений. Меняться будет тяжело, но ваша жизнь значительно улучшится. В любовных и семейных отношениях развеются тучи. Вы увидите решение многих проблем.

Весы

В 2022 году круг общения Весов значительно изменится. Вы обнаружите среди близких много завистников, предателей и просто несовместимых людей. Позвольте им уйти – вам это пойдет на пользу. В этом году избегайте сплетен и не влезайте в чужие отношения. Никого не судите.

Скорпион

В 2022 году вы часто будете ходить по краю пропасти. Ваши отношения с дорогими родными и дела на работе будут на грани провала, так что не рискуйте ещё больше. Звезды рекомендуют вам почаще смотреть на ситуацию с точки зрения другого человека. Помните, что у каждого своя правда.

Стрелец

В 2022 году вы часто будете чувствовать зависимость от других людей, как будто вы не хозяин своей судьбы. Иногда придется подстраиваться под других и держать мнение при себе. Если вам не нравится такой расклад – работайте над своей самооценкой. Вы должны быть самодостаточным и уверенным в себе человеком, без комплексов и страхов – тогда вас никто не прогнет.

Козерог

В этом году жизнью Козерогов будет управлять "закон бумеранга". Ваши поступки и отношение к другим людям вернутся к вам взаимностью. Судьба наградит вас всем, что вы заслужили – как хорошим, так и плохим. Звезды рекомендуют вам быть скромнее и не хвастаться своими достижение, чтобы не было проблем от недоброжелателей.

Водолей

Живите здесь и сейчас в 2022 году. Если вы будете гнаться за будущим благополучием - рискуете упустить нынешнее счастье. Ваша настоящая любовь или отличная работа будут прямо у вас под носом, а вы можете их не заметить. Меньше унывайте и научитесь радоваться жизни, ведь у вас всё не так уж плохо.

Рыбы

В 2022 году Рыбам нужно сделать упор на семью. Уделите больше внимания детям, посещайте родителей без повода и пообщайтесь с забытыми родственниками. Именно в семейном очаге вы найдете счастье и решение многих проблем. Не забывайте и о своей второй половинке - любимый человек тоже нуждается в вашей заботе.

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