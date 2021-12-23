В список "неудачников" попали три знака Зодиака.

Астрологи рассказали, какие знаки Зодиака в следующем году столкнутся с проблемами, кого из них ждут неприятные встречи и выгорание. Для них 2022 год будет самым тяжелым, но звезды помогут им выстоять и победить.

Рак

В 2022 году Раки могут потерять все, что у них есть. Для того чтобы избежать краха, звезды рекомендуют вам не спешить, подумать об экономии и в целом настроиться на позитив. Чем больше вы будете жаловаться на жизнь, тем хуже она будет становиться. Также вам не рекомендуется бессмысленно тратить деньги, чтобы не увязнуть в долгах на многие годы.

Козероги захотят показать худшие черты своего характера. В связи с этим вы можете потерять друзей, родных людей и даже авторитет в команде. Астрологи не рекомендуют вам надолго оставаться наедине, чтобы не заниматься самокопанием и не усугублять ситуацию негативным настроем.

Водолей

Для Водолеев следующий год также будет сложным. Могут постоянно возникать разные неурядицы, но вам удастся с ними справиться. Главный совет от астрологов - все делать в команде. В личных отношениях не забывайте интересоваться мнением партнера, чтобы он не чувствовал себя ненужным.

Напомним, ранее астрологи назвали три знака Зодиака среди женщин, перед которыми не устоит ни один мужчина.

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