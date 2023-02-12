Узнайте, что ждет вас в этот день.

Астрологи составили прогноз на понедельник, 13 февраля, для всех знаков Зодиака. Завтра некоторые знаки Зодиака поймают удачу за хвост, а кому-то все же придется потрудиться.

Овен

Эксперты предостерегают вас от служебных романов, которые ничем хорошим для вас не закончатся. Если вы ослушаетесь, можете остаться с разбитым сердцем и без работы.

Телец

Вы можете попасть в какие-то обстоятельства, из-за которых все ваши планы пойдут коту под хвост. Не расстраивайтесь, лучше возьмите паузу в делах и отдохните.

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Близнецы

Вам нужно окружить себя только теми людьми, которым вы доверяете. Только так вы сможете достичь успеха. Вечер проведите с семьей.

Рак

Завтра вам не стоит заводить новые знакомства в интернете, так как вы рискуете попасть на улочку мошенника. Будьте осторожны с финансовыми операциями.

Лев

Не торопите события - это ваш завтрашний девиз. Помните: тише едешь - дальше будешь. Вы добьетесь успеха, если не будете спешить.

Дева

Звезды склоняют вас к финансовой грамотности. Не стоит пускать все деньги на ветер, так как вы можете потом остаться без гроша.

Весы

Пришло время решать накопившиеся вопросы. Если не можете справиться самостоятельно, обратитесь за помощью к специалистам.

Скорпион

В этот день вам не рекомендуется браться за новые дела. Кажется, вы еще не совсем уверены в свои силах, поэтому вас может ждать провал.

Стрелец

Помните: все, что вы скажете - может быть использовано против вас. Поэтому астрологи советуют вам держать язык за зубами и не делиться своими секретами.

Козерог

У вас может возникнуть конфликт с родным человеком. Держите себя в руках, чтобы ситуация не обострилась и не нарушила ваши отношения на долгое время.

Водолей

Завтра вы можете решить как мелкие, так и более глобальные вопросы. Однако вам все же стоит распланировать свой день, чтобы точно все успеть.

Рыбы

Судьба может поставить вас перед выбором. Если вы не готовы сделать его прямо сейчас, отойдите в сторонку на какое-то время.

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