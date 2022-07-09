Что ожидает Львов в 2022 году в июле и как уберечь себя от проблем в середине лета - узнайте в материале УНИАН.

По мнению астрологов, июль окажется переломным месяцем для Львов. Вселенная готовит огненным представителям знака множество шансов, которые важно не упустить. Главный совет месяца - больше времени уделять творчеству и пересмотреть свой круг общения.

Ранее мы составляли подробный гороскоп для Рака в июле 2022.

Гороскоп карьеры на июль 2022

Ситуация в профессиональной сфере для Львов окажется максимально положительной - упорный труд принесет свои плоды и поможет достичь желаемых успехов в работе. Вполне возможно, что вы получите заманчивое предложение, а на раздумья не будет времени - звезды рекомендуют соглашаться.

Во второй половине месяца придется работать больше обычного - рассчитывать на коллег не стоит, лучше полагаться только на себя. Руководство поддержит любые ваши идеи и начинания, поэтому старайтесь изо всех сил и не отдавайте никому другому пальму первенства. Звезды намекают, что если вы приложите определенные усилия, то июль окажется знаковым месяцем для вашей карьеры.

Гороскоп любви на июль 2022

Несмотря на то, что Львы точно знают, как нужно любить и заботиться, на серьезные отношения в этом месяце рассчитывать не стоит. Большое количество сторонних проблем и задач отодвинут любовный фронт подальше от вас. Если у вас есть вторая половинка, постарайтесь решать проблемы в диалоге, а не ввязываться в конфликты - развивайте мудрость и сознательность.

Астрологи предупреждают, что вокруг вас могут плести сплетни и заговоры, так что, настоятельно не рекомендуется посвящать кого-либо в вашу интимную жизнь. Одинокие Львы в этом месяце "своего человека" не встретят, поэтому лучше вложить драгоценное время в налаживание собственной жизни.

Гороскоп здоровья на июль 2022

Забота о себе - главная задача этого месяца для огненных Львов. Старайтесь высыпаться, чаще бывать на свежем воздухе и питаться правильно, чтобы укрепить иммунитет и обеспечить организм необходимой энергией. Не общайтесь с негативными людьми и не впускайте внутрь себя апатичные мысли - помните, что они материализуются.

Начиная с 15 чисел июля, эксперты по эзотерике рекомендуют беречь глаза - качество зрения может снизиться. Если вы часто работаете за компьютером, то приобретите себе очки. Львы-аллергики также должны быть внимательны к себе - период цветения многих растений опасен провокациями хронических заболеваний. Используйте антигистаминные средства, чтобы быстро вылечить аллергию.

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