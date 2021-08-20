Первый лунный календарь был создан еще в Древнем Египте.

Люди издавна верили, что небесное светило и его положение на небе влияет на все живое.Астрологи считают, что самое напряженное время - это новолуние, с которого начинается календарь, полнолуние, первая и последняя четверть. Люди чувствительные и подверженные влиянию Луны становятся излишне эмоциональными, раздражительными, страдают перепадами настроения.

Именно поэтому медиумы рекомендуют любые начинания планировать на период растущей Луны, а на убывающую заканчивать их. Ранее мы предлагали лунный календарь на август 2021, чтобы вы могли правильно спланировать свои дела.

Подробный лунный календарь на сентябрь 2021 года - какие даты наиболее удачные

Для того, чтобы астрологи назвали день благоприятным, Луна должна находиться по отношению к Солнцу так, чтобы можно было построить угол в 60 или 120 градусов.

В сентябре удачными датами будут 5, 8, 11, 12, 17, 21 и 29 число.

Благоприятные дни сентября 2021:

Для удаления зубов : 22, 23, 24

: 22, 23, 24 Для лечения зубов : 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 - убывающая Луна

: 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 - убывающая Луна Для свадьбы и венчания : 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20

: 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20 Для отдыха и путешествий : с 8 по 20 сентября.

: с 8 по 20 сентября. Для того, чтобы зачать ребенка : 1, 2, 3, 5, 6, 13, 29, 30

Ранее мы составляли календарь овуляции, по которому тоже можно высчитать благоприятный день для зачатия.

Читайте такжеЛунный календарь стрижек на сентябрь 2021: лучшие дни для смены стрижкиПроцедуры красоты тоже желательно делать, ориентируясь на Луну:

Маникюр и педикюр : 4, 8, 15 сентября.

: 4, 8, 15 сентября. Эпиляция и депиляция : 5, 7, 21, 23, 25, 27

: 5, 7, 21, 23, 25, 27 Массаж и антицеллюлитные процедуры : 1-4, 8-11, 13, 14, 17-22, 24, 27, 29

: 1-4, 8-11, 13, 14, 17-22, 24, 27, 29 Стрижка и окрашивание волос : 3, 4, 6, 10, 17, 18, 24, 27

Нейтральные дни сентября 2021: 1, 2, 4, 7, 10, 13, 15, 16, 18, 19, 22, 24, 25, 26, 27, 30.

Неблагоприятные дни сентября 2021: 3, 6, 9, 14, 20.

Влияние луны в сентябре 2021 - подробнее о фазах

Новолуние - 7 сентября 03 часа 59 минут

Полнолуние - 21 сентября в 02 часа 55 минут

Растущая Луна - с 8 по 12 и с 14 по 20 сентября

Убывающая Луна - с 1 по 6 и с 22 по 30 сентября

Лунное затмение - нет

Солнечное затмение - нет

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Автор: Кристина Кащавцева