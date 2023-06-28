Таро - это колода из 78 карт, которая издавна используется для гадания. Эти карты открывают человеку его будущее, помогают найти правильный путь и предупреждают о возможных ошибках. Мы составили гороскоп карт Таро на июль для каждого знака Зодиака и рассказали, каким будет для вас второй месяц лета.
Овен
Карта месяца: Колесо Фортуны
Карта предупреждает Овнов о скорых кардинальных переменах. Наступит переломный момент, который разделит жизнь на "до" и "после". Не переживайте - изменения будут радостными. Но вы лично вряд ли сможете на многое повлиять.
Телец
Карта месяца: Башня
В жизни Тельцов в июле наступят крупные перемены. Они могут быть болезненными для вас. Возможно вам придется снять розовые очки и разрушить старые иллюзии. Воспринимайте эти изменения как возможность для саморазвития.
Близнецы
Карта месяца: Восьмерка чаш
Июль станет для вас благополучным месяцем. Вы насладитесь эмоциональным благополучием и гармонией с собой, обретете внутреннее спокойствие. У Близнецов получится отпустить старые обиды, тревоги и комплексы. Вы поймете, что некоторые ваши проблемы не стоят переживаний.
Рак
Карта месяца: Десятка мечей
Для Раков июль будет тяжелым месяцем. Многие задачи не удастся завершить, а планы будут рушиться в последний момент. Также Раков может ожидать разлука, расставание. Карта советует Ракам смириться, что в июле вы ни на что не сможете повлиять.
Лев
Карта месяца: Туз жезлов
Для Львов июль будет очень продуктивным и инициативным месяцем. Вы почувствуете в себе много энергии на реализацию давних замыслов. Судьба будет к вам благосклонна и порадует успехами в делах, но для этого нужно не лежать на диване.
Дева
Карта месяца: Звезда
Карта Звезда указывает Девам на некую цель, мечту или надежду, за которой вам нужно четко следовать в июле. Это нечто, к чему Девы всем сердцем стремятся. Ваша цель вполне реальна, а жизненные обстоятельства сложатся максимально удачно для её достижения.
Весы
Карта месяца: Двойка пентаклей
Карта напоминает вам о важности баланса между работой и отдыхом, семьей и друзьями, экономией и шоппингом. В июле вам стоит избегать перевеса в любую сторону. Постарайтесь найти баланс между разными сферами жизни. Также карта предупреждает, что во второй месяц лета возможно придется делать трудный моральный выбор.
Скорпион
Карта месяца: Рыцарь жезлов
В июле Скорпионов ожидает путешествие, командировка или новое знакомство. Месяц точно не будет для вас скучным и рутинным. В течение месяца вы будете одновременно ощущать прилив сил и нехватку времени. Небольшие задачи и важные встречи пройдут блестяще, а вот долгосрочные планы на июль лучше не строить.
Стрелец
Карта месяца: Паж жезлов
Второй месяц лета для Стрельцов будет сложным, но увлекательным. Судьба бросит вам несколько вызовов. Если преодолеете их успешно, то обретете невиданное счастье. В целом карта указывает на крепкое здоровье, позитивный настрой и небольшую легкомысленность в поведении.
Козерог
Карта месяца: Луна
Второй месяц лета будет для Козерогов эмоционально сложным, предупреждает карта. В этом месяце возможна ссора, связанная с ревностью, обманом, предательством. По возможности рекомендуется свести к минимуму общение с людьми, которые вызывают у вас неприятные эмоции.
Водолей
Карта месяца: Дама кубков
Большую роль в вашей жизни сыграет женщина, к которой вы испытываете любовь. Это может быть мама, подруга или жена (у мужчин). Эта женщина поможет вам в духовных делах и даст мудрые советы, которые помогут разобраться в себе. К ней стоит прислушаться.
Рыбы
Карта месяца: Пятерка мечей
Рыб ожидает сложный июль, полный стресса, скандалов, унизительных ситуаций и интриг. При этом карта не указывает, будете ли вы в неприятных ситуациях обидчиком или жертвой. Вы часто будете чувствовать раздражение. Порой вам будет хотеться отомстить обидчику. По возможности лучше вообще не влезать в конфликты.