Гороскоп карт Таро даст мудрые советы для каждого знака Зодиака и предупредит об опасностях.

Таро - это колода из 78 карт, которая издавна используется для гадания. Эти карты открывают человеку его будущее, помогают найти правильный путь и предупреждают о возможных ошибках. Мы составили гороскоп карт Таро на июль для каждого знака Зодиака и рассказали, каким будет для вас второй месяц лета.

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Овен

Карта месяца: Колесо Фортуны

Карта предупреждает Овнов о скорых кардинальных переменах. Наступит переломный момент, который разделит жизнь на "до" и "после". Не переживайте - изменения будут радостными. Но вы лично вряд ли сможете на многое повлиять.

Телец

Карта месяца: Башня

В жизни Тельцов в июле наступят крупные перемены. Они могут быть болезненными для вас. Возможно вам придется снять розовые очки и разрушить старые иллюзии. Воспринимайте эти изменения как возможность для саморазвития.

Близнецы

Карта месяца: Восьмерка чаш

Июль станет для вас благополучным месяцем. Вы насладитесь эмоциональным благополучием и гармонией с собой, обретете внутреннее спокойствие. У Близнецов получится отпустить старые обиды, тревоги и комплексы. Вы поймете, что некоторые ваши проблемы не стоят переживаний.

Рак

Карта месяца: Десятка мечей

Для Раков июль будет тяжелым месяцем. Многие задачи не удастся завершить, а планы будут рушиться в последний момент. Также Раков может ожидать разлука, расставание. Карта советует Ракам смириться, что в июле вы ни на что не сможете повлиять.

Лев

Карта месяца: Туз жезлов

Для Львов июль будет очень продуктивным и инициативным месяцем. Вы почувствуете в себе много энергии на реализацию давних замыслов. Судьба будет к вам благосклонна и порадует успехами в делах, но для этого нужно не лежать на диване.

Дева

Карта месяца: Звезда

Карта Звезда указывает Девам на некую цель, мечту или надежду, за которой вам нужно четко следовать в июле. Это нечто, к чему Девы всем сердцем стремятся. Ваша цель вполне реальна, а жизненные обстоятельства сложатся максимально удачно для её достижения.

Весы

Карта месяца: Двойка пентаклей

Карта напоминает вам о важности баланса между работой и отдыхом, семьей и друзьями, экономией и шоппингом. В июле вам стоит избегать перевеса в любую сторону. Постарайтесь найти баланс между разными сферами жизни. Также карта предупреждает, что во второй месяц лета возможно придется делать трудный моральный выбор.

Скорпион

Карта месяца: Рыцарь жезлов

В июле Скорпионов ожидает путешествие, командировка или новое знакомство. Месяц точно не будет для вас скучным и рутинным. В течение месяца вы будете одновременно ощущать прилив сил и нехватку времени. Небольшие задачи и важные встречи пройдут блестяще, а вот долгосрочные планы на июль лучше не строить.

Стрелец

Карта месяца: Паж жезлов

Второй месяц лета для Стрельцов будет сложным, но увлекательным. Судьба бросит вам несколько вызовов. Если преодолеете их успешно, то обретете невиданное счастье. В целом карта указывает на крепкое здоровье, позитивный настрой и небольшую легкомысленность в поведении.

Козерог

Карта месяца: Луна

Второй месяц лета будет для Козерогов эмоционально сложным, предупреждает карта. В этом месяце возможна ссора, связанная с ревностью, обманом, предательством. По возможности рекомендуется свести к минимуму общение с людьми, которые вызывают у вас неприятные эмоции.

Водолей

Карта месяца: Дама кубков

Большую роль в вашей жизни сыграет женщина, к которой вы испытываете любовь. Это может быть мама, подруга или жена (у мужчин). Эта женщина поможет вам в духовных делах и даст мудрые советы, которые помогут разобраться в себе. К ней стоит прислушаться.

Рыбы

Карта месяца: Пятерка мечей

Рыб ожидает сложный июль, полный стресса, скандалов, унизительных ситуаций и интриг. При этом карта не указывает, будете ли вы в неприятных ситуациях обидчиком или жертвой. Вы часто будете чувствовать раздражение. Порой вам будет хотеться отомстить обидчику. По возможности лучше вообще не влезать в конфликты.

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