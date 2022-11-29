Гороскоп карт таро на декабрь подскажет, как всем знакам следует провести первый месяц зимы.

Люди издавна искали в картах таро предупреждения от судьбы и намеки на будущее. Карты таро подсказывают нам, какие трудности нас ожидают и как стоит поступить в непростой ситуации. Гороскоп карт таро для всех знаков Зодиака расскажет, каким будет для вас декабрь и как удачно провести последний месяц года.

Овен

Карта месяца: Отшельник

В декабре Овнам будет полезно побыть наедине с собой и своими чувствами, заново взглянуть на свою жизнь и свое окружение. Возможно, вам стоит на время отказаться от привычных благ или развлечений, чтобы вырасти над собой. Также карта советует вам отринуть мелочные проблемы и задуматься над тем, не переживаете ли вы из-за пустяков.

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Телец

Карта месяца: Туз пентаклей

Декабрь пройдет для вас удачно и позитивно. Вы получите счастливый опыт и приобрете постоянство в жизни. Карта обещает очень счастливый период в личной жизни - у вас с вашей половинкой настанет новый медовый месяц. Декабрь будет очень удачным для зачатия ребенка.

Близнецы

Карта месяца: Десятка пентаклей

В декабре Близнецы почувствуют надежность и безопасность, уверенность в завтрашнем дне. В этом месяце тревоги и покинут вас или успешно разрешатся. Карта имеет сильное семейное значение и советует вам проводить больше времени с родными, посетить родителей без повода или съездить куда-то с детьми.

Рак

Карта месяца: Тройка мечей

В декабре Ракам предстоит принять трудное решение, которое будет противоречить вашим желаниям. Возможно, вам придется отказаться от чего-то ценного или важного, но это необходимый шаг. В личных отношениях карта сулит любовные муки и ссоры, для которых не будет логических оснований.

Лев

Карта месяца: Королева мечей

Эта карта предрекает Львам горький, но нужный опыт, который они переживут в декабре. Возможно, вы разочаруетесь в своей работе, в близком человеке или в себе, но только так вы сможете понять что-то важное. Карта сулит трудные ситуации на работе и в личной жизни, которые будут вызваны вашими недоброжелателями. Конфликты затянутся надолго.

Дева

Карта месяца: Справедливость

Эта карта означает, что Девам в декабре придется нести ответственность за свои поступки. И хорошие, и плохие ваши свершения откликнутся вам. Все решения, принятые в декабре, будут иметь серьезные последствия и повлияют на вашу судьбу, поэтому нельзя поступать опрометчиво.

Весы

Карта месяца: Шестерка кубков

Эта карта обещает вам благоприятный и удачный месяц, полный гармонии, эмоционального подъема и исполнения забытых желаний. Карта обещает вам возвращение к счастливым моментам в прошлом. Возможно, вы встретите хороших людей из прошлого, посетите хорошие места из детства или заново переживете счастливые моменты из прошлого.

Скорпион

Карта месяца: Паж кубков

Эта карта обещает Скорпионам насыщенный и интересный месяц в сфере чувств и эмоций. Вы будете переживать много различных эмоций - как позитивных, так и неприятных. В декабре вы часто будете общаться с доброжелательным человеком, который даст вам полезные советы.

Стрелец

Карта месяца: Солнце

Эта карта обещает Стрельцам очень удачный месяц, полный приятных сюрпризов. Жизнь повернется к вам солнечной стороной. Вы получите от судьбы подарки, которых, по вашему мнению, не были достойными. Месяц удачен для отдыха и поездок.

Козерог

Карта месяца: Туз мечей

В декабре ваша жизнь будет напоминать поле сражения, где вам постоянно придется бороться за личное счастье. Обстоятельства и удача будут не на вашей стороне, но огромная сила воли и жизненная мудрость помогут Козерогам добиться желаемого.

Водолей

Карта месяца: Шестерка пентаклей

В декабре судьба наградит Водолеев и принесет заслуженную награду - духовную или материальную. Старые проблемы разрешатся, а новые перспективы будут благоприятными. Здоровье также будет крепким. Карта сулит взаимопомощь и великодушие в общении с близкими.

Рыбы

Карта месяца: Рыцарь мечей

Декабрь будет для вас непростым, с множеством испытаний и стрессовых ситуаций. Карта предупреждает вас, что ваши планы и цели не совсем соответствуют действительности. Проще говоря, вы "замечтались". Карта обещает вам грубое и не очень приятное протрезвление. Также возможны проблемы с деньгами и конфликты в личной жизни.

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