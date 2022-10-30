Гороскоп карт таро на месяц содержит советы на месяц для всех знаков, а также предупреждения о неприятностях.

Люди издавна искали в картах таро предупреждения от судьбы и намеки на будущее. Карты таро подсказывают нам, какие трудности нас ожидают и как стоит поступить в непростой ситуации. Гороскоп карт таро для всех знаков Зодиака расскажет, каким будет для вас ноябрь и как удачно провести последний осенний месяц.

Овен

Карта месяца: пятерка пентаклей

Эта карта обещает Овнам непростой месяц, полный неприятных известий и неуверенности в будущем. Постоянная неопределенность будет угнетать вас, а в романтических отношениях наступит кризис. Не стоит строить далеких планов - лучше позаботьтесь о своем состоянии сейчас. Займитесь любимыми делами и побалуйте себя, чтобы поддержать свою психику.

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Телец

Карта месяца: Шестерка кубков

Тельцов ждет позитивный и довольно простой месяц. Ваши давние проблемы разрешатся сами собой, а болезни быстро излечатся. Карта советует вам избавиться вам от обид и цинизма, мыслить позитивнее и добрее относиться к людям. Отпустите неприятные воспоминания – сейчас переживания о былом вам не помогут.

Близнецы

Карта месяца: Император

В ноябре вам придется много работать. В работе нужно надеяться только на себя, а не на помощь коллег или начальства. Родные и коллеги могут переложить на вас свои обязанности и обвинить вас, если что-то не получится. Не позволяйте близким садиться вам на шею. Будьте самостоятельными и позвольте проявить самостоятельность другим.

Рак

Карта месяца: Двойка жезлов

Раки будут жить в состоянии постоянной борьбы за лидерство в семье и на работе. Вы захотите быть первым во всем, чтобы ваше мнение было самым главным. Пренебрежение чужими желаниями может обидеть ваших близких. Карта советует вам немного приструнить свою гордость и чаще прислушиваться к родным. В отношениях с половинкой будет полезно отдохнуть порознь друг от друга, чтобы вы успели соскучиться.

Лев

Карта месяца: Влюбленные

В ноябре Львам придется делать сложный выбор между прошлым и будущим. Это решение станет судьбоносным и изменит вашу жизнь. Карта предвещает, что вы сделаете правильный выбор, даже если сначала о нем пожалеете.

Дева

Карта месяца: Жрец

Ноябрь – удачный месяц для серьезных и ответственных решений, таких как смена работы, свадьба или переезд. Карта наделит вас мудростью в принятии решений и позволит принять правильный выбор. Девам стоит доверять своей интуиции и в творчестве и романтических делах.

Весы

Карта месяца: Семерка мечей

Ноябрь принесет вам много денег и уважение других людей, но всё это вы легко получите нечестным путем. Обман, предательство и коварство помогут вам достигнуть больших высот. Но если ваш обман раскроют, то падать будет больно. Если же вы будете жить честным путем, то особыми успехами ноябрь не увенчается. Решайте сами, по какой дорожке идти, но помните, что за нечестивые поступки придется расплачиваться.

Скорпион

Карта месяца: Пятерка мечей

Последний месяц осени будет для вас непростым. Проблемы, неудачи и болезни будут быстро накапливаться. Скорпионам придется приложить немало усилий, чтобы распутать все проблемы. Обязательно займитесь своим здоровьем, иначе заболевания перейдут в хроническую стадию. Карта советует вам не влезать в чужие конфликты, иначе вас сделают виноватыми.

Стрелец

Карта месяца: четверка пентаклей

В этом месяце вас ждет подъем на работе и улучшение финансового положения. Но в личной жизни Стрельцов ожидает кризис. Вы будете страдать от сильной ревности ко второй половинке, а также друзьям и коллегам. Также Овны часто будут испытывать зависть, которая будет отравлять вашу душу.

Козерог

Карта месяца: Паж жезлов

В ноябре Козерогов ждут приятные новости на работе. Возможно повышение в должности или прибавка к зарплате. Также высок шанс полезного для работы знакомства. В ноябре у вас будет много энергии и креатива. Ищите вдохновения во всем новом и необычном. Можно попробовать свои силы в новой сфере.

Водолей

Карта месяца: Туз мечей

Водолеям нужно приготовиться к борьбе за свое счастье, которая обязательно закончится вашей победой. Но для исполнения желаемого придется много работать. В ноябре вам стоит чаще проявлять свои лидерские качества и делать то, что лучше всего получается. Идите к своей мечте напрямик. Не жалейте себя, но и не забывайте хвалить за успехи.

Рыбы

Карта месяца: Маг

В ноябре вам будет везти во многих делах и новых начинаниях. Важно правильно распорядиться этой удачей и не упустить свой шанс. В любви и семейных отношениях Рыб ждет гармония. Вам удастся установить прочную духовную связь со своей половинкой и с детьми. Очень удачным будет общение с родителями. Это хороший шанс улучшить отношения с родителями, если у вас остались старые обиды.

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