Овнам советуют обратить внимание на популярную новинку "Человек-бензопила", а Козерогам - на сёнен "Моя геройская академия".

Существуют сотни аниме, и порой бывает сложно решить, что смотреть. Если вам сложно определиться с выбором, почему бы не спросить совета у астрологов? Издание TheGamer представило аниме, которые лучше всего подходят для каждого конкретного знака Зодиака. Здесь есть и классика, и новинки, так что можете черпать из этого списка вдохновение для будущих просмотров.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

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Овен - Человек-бензопила / Chainsaw Man

Люди-Овны страстны, уверены в себе и полны энергии. Это очень в стиле аниме "Человек-бензопила", особенно если смотреть на главного героя. Конечно, его цель довольно проста и понятна (мы не будем рассматривать, насколько она абсурдна), но совершенно очевидно, что он увлечен ею. Невозможно отрицать, что смелость Chainsaw Man достойна Овна.

Телец – Ван-Пис / One Piece

Если вы Телец, то вы можете быть приземленным, преданным, надежным и немного упрямым. Что может быть надежнее аниме, которое транслируется с 1999 года и насчитывает более 1100 эпизодов? Все главные герои замечательные, а мир наполнен жизнью. Смотреть One Piece — это как быть с надежным другом.

Близнецы – Класс убийц / Assassination Classroom

Близнецы — игривые, любопытные и социальные бабочки. Хотя название этого аниме может показаться не совсем соответствующим, Assassination Classroom — это прекрасная история о классе, который объединяется. Начинайте смотреть ради глупой идеи и странного желтого пришельца, оставайтесь ради развития персонажа и истории.

Рак - Лагерь на свежем воздухе / Laid-Back Camp

Раки часто рассматриваются как опекуны, подставляющие плечо другим, на которое можно опереться. Однако вместо того, чтобы заботиться, уютно устройтесь на диване с одеялом и позвольте "Лагерю на свежем воздухе" позаботиться о вас.

Аниме этого жанра расслабляющее и исцелляющее, и дарит момент спокойствия в напряженной жизни. Laid-Back Camp определенно соответствует атмосфере Раков, поэтому его стоит посмотреть.

Лев – Волебол / Haikyu!!

Львы — лидеры, демонстрирующие уверенность, преданность и самоотверженность. Поэтому для них нет лучшего варианта, чем Haikyu!!, который рассказывает о спортивном пути волейбольной команды старшей школы Карасуно. Помимо того, что вы немного узнаете об этом виде спорта, вы также можете стать свидетелями силы командной работы.

Игроки в команде, а также другие команды в шоу, все демонстрируют преданность спорту и команде, что весьма вдохновляет. Главный герой, Хината, идеально иллюстрирует черты Льва, даже если он сам не Лев.

Дева – Госпожа Кагуя: в любви как на войне / Kaguya-Sama: Love Is War

Девы полны интеллекта, смешанного с сосредоточенностью и вниманием к деталям. Идеальное аниме для людей с этим знаком — Kaguya-Sama: Love Is War, которое до краев наполнено остроумием и размышлениями. Это аниме веселое и наполненное событиями, что делает его отличным для просмотра.

Весы – Провожающая в последний путь Фрирен / Frieren: Beyond Journey's End

Это аниме искреннее, душевное и авантюрное, что делает его идеальным для Весов. Как и Весы, Фрирен элегантна и уравновешена. Хотя сама Фрирен стара и сильна, ей еще многому предстоит научиться в плане человечности; развитие ее характера на протяжении всего шоу трогательно.

Скорпион – Fruit Basket / Корзинка фруктов

Этот знак страстный и интенсивный, что также идеально описывает Корзинку фруктов. Аниме начинается как беззаботная история, но в конечном итоге оно превратится в глубоко эмоциональное путешествие, которое, вероятно, оставит вас в слезах.

Стрелец - Princess Jellyfish / Принцесса Медуза

Стрелец известен своим оптимизмом, любопытством, приспособляемостью и весельем. Многие аниме могут соответствовать этому, однако, если бы нужно было выбирать одно, это была бы Принцесса Медуза. Это история Цукими, которая является отаку-медузой, живущей в здании с другими типами отаку.

Козерог - My Hero Academia / Моя геройская академия

Козероги амбициозны и решительны, что делает их идеальными кандидатами для "Моей геройской академии". Это популярнейшее аниме переносит нас в мир, где обычные люди могут обладать суперспособностями или "причудами".

Персонажи Моей геройской академии посещают престижную среднюю школу U.A., которая готовит героев к профессиональным профессиям. Как и в нескольких других аниме из списка, здесь много персонажей; все они увлечены тем, что делают, демонстрируя истинные черты Козерога.

Водолей – Monster / Монстр

Это аниме повествует о Кензо Тенме, который работает нейрохирургом в Германии. В самом начале шоу ему приходится принять важное решение, которое в конечном итоге запускает остальные события в аниме. В целом, "Монстр" умен, загадочен и мятежен; как и Водолей.

Рыбы – Mushishi / Мастер муси

Представители этого знака творческие, духовные и сострадательные, и аниме Mushishi действительно воплощает это. История повествует о Гинко, который ищет свое место в мире. В этом аниме нет всеобъемлющей истории, но оно завораживает и гипнотизирует, что делает его идеальным для духовных и творческих Рыб.

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