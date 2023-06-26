Астрологический прогноз на месяц подскажет, как относиться к переменам и жизненным перипетиям.

У Весов июль 2023 будет месяцем сюрпризов и подарков судьбы - перемены ждут на работе и в личной жизни. Хотя на первый взгляд эти подарки могут показаться вам наказанием. Возьмите себя в руки и запаситесь терпением - очень скоро вы поймете, что за поворотом ждет благополучие и достаток.

Гороскоп карьеры на июль 2023

В первой половине июля 2023 Весам придется постоянно решать какие-то денежные и карьерные вопросы, говорит гороскоп на месяц. Возможно, предстоит беготня по госучреждениям и бумажная волокита, переработки, и вы сильно устанете, но результат будет того стоить - звезды обещают, что у вас появятся новые возможности и хорошие перспективы.

Во второй половине месяца делайте запланированные покупки или вкладывайте свободные деньги в что-то другое. Благо, сильно экономить вам не придется.

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Гороскоп любви на июль 2023

Спокойствие и гармонию в личной жизни в июле 2023 обещает гороскоп на июль давно женатым и замужним Весам. Но вот молодых ждет испытание чувств на прочность. Но так будет казаться лишь на первый взгляд - на самом деле это хорошее время, чтобы наконец-то разрешить недопонимания и обиды, научиться воспринимать друг друга такими, как вы есть, и вывести отношения на новый уровень.

У холостых Весов появится шанс начать новые отношения, которые вполне могут перерасти в серьезные. Причем звезды обещают, что они могут завязаться, даже если вы этого не планировали. Но от судьбы, как говорится - не уйдешь.

Гороскоп здоровья на июль 2023

Весам в июле важно ограничить кофе, алкоголя и другие энергетики - они могут стать причиной эмоционального перевозбуждения, а вам его могут обеспечить и переживания. Не следует подсаживаться и на жесткие диеты - время для этого не подходящее. Пусть рацион останется привычным, а режим дня - оптимальным для того, чтобы вы смогли отдохнуть.

Изнурительные спортивные нагрузки лучше отложить - сейчас особо уязвимы мышцы и связки. Взамен можно заняться пилатесом или йогой. Или же просто побольше гуляйте и дышите свежим воздухом.

Ранее мы публиковали общий гороскоп на июль 2023 по знакам Зодиака.

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