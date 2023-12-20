В середине месяца вам придется многое переосмыслить.

Мольфар Макс Гордеев составил гороскоп на январь для Скорпиона. По его словам, начало года потребует участия Скорпионов в самых разнообразных делах. Впрочем, заботы для вас давно стали привычными.

Вы будете участвовать в различных мероприятиях. Не исключены также романтические знакомства. В середине месяца вам придется многое переосмыслить, отказаться от прежних установок, начать строить планы на будущее. Последняя декада января принесет долгожданную стабильность. Изменения, происходящие в это время, в карьере и финансах будут положительными.

Макс Гордеев в Instagram - instagram.com/maxgord

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Что ждет Скорпиона в январе 2024 года

Для деловой активности в январе Скорпионам не будет хватать сил. В голове то и дело начнут появляться идеи и творческие замыслы, но их реализация из-за пониженного уровня энергии окажется затруднительной. Понимая, что невозможно успеть все и сразу, вы будете уделять больше внимания личной сфере.

Расположение звезд поспособствует приходу романтики в вашу жизнь. Захочется ходить на свидания, участвовать в вечеринках. Первые 5 дней месяца нужно держать под контролем собственные эмоции и экономно расходовать ресурсы. У вас возникнет желание разбрасываться деньгами, к этому могут подталкивать и другие люди. В начале января Скорпионы будут подвержены постороннему воздействию.

Ближе к середине месяца вам удастся обуздать эмоции. Появится возможность решить спорные вопросы, урегулировать сложные ситуации. Сохраняя голову холодной, вы сможете воспользоваться появившимися возможностями, чтобы продвинуться по карьерной лестнице и заработать.

В начале нового года возрастет ваш авторитет в коллективе, у вас получится оказывать большее влияние на рабочий процесс. У многих представителей знака появится тяга к свободе, поиску новых связей.

Любовный гороскоп

Начало года окажется для Скорпионов временем для проявления ярких чувств. У многих пар оживится интимная жизнь. Это позволит стать друг другу еще ближе. Не забывайте баловать вторую половинку сюрпризами, устраивать романтические вечера.

Для тех, кто свободен, станет актуальным поиск партнера. Выбирайте не головой, а сердцем. Неподдельная страсть возможна только с человеком, к которому вас тянет на всех уровнях. Скорпионы всегда обращают внимание на особых людей, так будет и в этот раз.

Для стабильных пар важно заботиться и уделять внимание друг другу. Союз могут укрепить совместные занятия, демонстрация уважения и доверия. Не забывайте прислушиваться к мнению второй половинки, учитывайте ее интересы. Впрочем, вы наверняка и так все это делаете, если сохраняете отношения много лет. Просто продолжайте в том же духе.

Деньги и карьера

С финансами в январе все довольно неплохо. Доходы будут стабильно расти. В плане работы появятся привлекательные перспективы. Часть денег можно будет инвестировать в выгодные проекты. Сферу вложения предварительно обсудите с грамотным в этом вопросе человеком.

Если же вы полагаетесь только на себя, проверьте всю информацию и трижды обдумайте принятое решение. Ответственно относитесь к расходам. Не тратьте слишком много денег, подвергая риску финансовую устойчивость. Расходы должны быть оправданы.

Удача любит тех, кто идет ей навстречу. Позитивные сдвиги в карьере ожидают Скорпионов, стремящихся к росту, имеющих амбиции. Благодаря положению планет активные действия в январе будут иметь хорошие результаты. Некоторые даже смогут получить доступ к тем сферам, которые ранее были для него закрыты. Если вы пока не решили, чем хотите заниматься, отложите поиски на потом. Начало года для этого не самый удачный момент.

Здоровье

Стресс - один из важных факторов, который пагубно влияет на здоровье. Если то и дело впадать в негативное состояние, можно "заработать" гипертонию, хроническую усталость, стать более уязвимым перед вирусами и бактериями. Расслаблению помогут медитации, посещение бани, плавание. Зимой будут актуальны закаливающие процедуры. Еще я советуют Скорпионам сократить количество соли в рационе, иначе возможны проблемы с почками.

Благоприятные дни: 5, 10, 14, 18, 22, 27.

Неблагоприятные дни: 2, 8, 12, 16, 20, 24, 29.

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