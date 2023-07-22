В последнем месяце лета придется хорошо поработать, говорит гороскоп для Рака на месяц.

В августе звезды не сулят Ракам каких-либо серьезных перемен - разве что вы сами запланировали их заранее. Если хотите подарков судьбы, то придется поработать. Впрочем, именно работа гарантирует вам стабильность и убережет от неожиданных поворотов - говорит гороскоп на август 2023.

Гороскоп карьеры на август 2023

На работе в августе 2023 Раков ждет признание. Ваши начинания будут иметь успех и могут повлиять на карьерный рост или помогут найти новое место работы, если вы думали об этом. Сейчас подходящее время, чтобы открыть свое дело. Особенно удачливым будет Рак в творческой сфере.

Гороскоп любви на август 2023

Последний месяц лета пройдет у семейных Раков под знаком семьи. Вам удастся больше времени проводить с родными и даже навестить родственников и близких, с которыми виделись давно.

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Холостым Ракам придется расставить приоритеты в личной жизни - легкий роман или серьезные отношения. Но в первом случае, предупреждает гороскоп, ничего хорошего не выйдет. Если же решитесь вывести отношения на новый уровень, союз будет долгий и крепкий. Каким бы ни был ваш выбор - прислушивайтесь к своему сердцу.

Гороскоп здоровья на август 2023

Здоровье не будет доставлять Ракам хлопот в августе. Но это время нужно использовать с максимальной пользой для себя. Употребляйте больше витаминов и начните закаляться - это сделает вас устойчивее против простуд. Не забывайте, что стрессы вам не друзья - избегайте напряженных ситуаций и токсичных людей.

Ранее мы публиковали лунный календарь на август 2023 с благоприятными и неблагоприятными днями месяца.

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