Звезды говорят, что Овны в январе должны проявить больше изобретательности.

В целом, январь окажется удачным для представителей огненного знака. Единственное смутное время - середина месяца, когда вам нужно будет уметь балансировать и развивать творческий полет фантазии. Подробно о том, какой астропрогноз приготовлен для Овнов в январе - читайте в материале УНИАН.

Гороскоп карьеры на январь 2022

Вам будут покровительствовать Солнце и Венера, что увеличит шансы положительного результата в работе. Тем не менее, не забывайте, что Венера всё-таки ретроградна, поэтому важные сделки заключать не стоит. Не торопите события - попробуйте использовать январь, чтобы "раскачаться" и построить планы на будущее.

С 8 по 17 января не принимайте никаких судьбоносных решений, лучше свяжитесь со старыми знакомыми - они вполне могут предложить вам что-то интересное. В середине месяца негативное влияние Марса может стать причиной серьезных ошибок, так что, действуйте с умом.

В последние дни месяца звезды советуют никого не посвящать в свои планы и сто раз отмерить прежде, чем отрезать. Менять работу категорически запрещено.

Гороскоп любви на январь 2022

Астрологи намекают, что в этом месяце Овны вполне могут найти себе достойного партнера. Скорее всего, это будет кто-то из коллег или человек старше вас. Под влиянием ретроградной Венеры начинать новые отношения в январе не стоит, но заложить почву - вполне.

Читайте такжеЗеркальная дата 2022: перечень магических дат, особенности и советы астрологовВо второй половине месяца велики риски разочарований, так что не торопитесь менять свой статус или выбирать свадебное платье. Главный совет звезд - не быть слишком настойчивыми и не давить на партнера. Если отношения будут развиваться медленно, то шансы удачного союза в разы возрастут.

Замужним девушкам категорически запрещено вспоминать старые обиды и ворошить прошлое, в новом году лучше отпустить все тягостные моменты. Также постарайтесь не занимать лидирующую позицию в паре и дайте мужчине возможность проявить себя. К тому же, руководствоваться эмоциями - не лучший выход, иначе вы можете совершить поступок, о котором пожалеете.

Гороскоп здоровья на январь 2022

В течение всего месяца Овны будут ощущать себя прекрасно - здоровье физическое и ментальное будут на высоте. Тем не менее, во время новогодних праздников не стоит увлекаться жирной пищей - это негативно скажется на работе ЖКТ.

Астрологи рекомендуют больше двигаться, начать заниматься спортом или чаще выходить на свежий воздух. Именно сейчас - подходящее время, чтобы привести в порядок свое тело.

Могут возрасти риски получить травму, особенно в конце месяца, поэтому осторожно передвигайтесь в гололед, сходите на массаж и, в целом, постарайтесь укрепить мышцы ног и спины.

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