Девиз месяца: "Старайтесь держать марку".

Октябрь будет хлопотным для Дев, но не обещает каких-то серьезных неприятностей. Нюанс лишь в том, что помощи для решения вопросов ждать неоткуда, поэтому закаляйте свой характер. Привычка дотошно разбираться в мелочах принесет хорошие результаты в работе, но поработать над собой всё равно придется.

Ранее мы рассказывали, что сулит гороскоп для Рака в октябре 2021.

Гороскоп карьеры на октябрь 2021

С 1 по 7 октября для Дев откроются возможности развития в профессиональной сфере. Особенно, если ваша деятельность связана с финансами. Большое количество энергии и высокий интеллект помогут вам разобраться в тонкостях работы и таким образом повысить профессиональный уровень.

Период с 8 числаи до конца третьей рабочей недели Вселенная пошлет Девам множество возможностей для получения дополнительного заработка. С 3 по 12 октября лучше избегать крупных финансовых трат. Упорный труд поможет вам достичь лучшего благосостояния и повысить свой авторитет в глазах начальства, особенно с 22 октября.

Финансовая ситуация месяца будет стабильной - доходы будут поступать регулярно, но и расходов не избежать.

Гороскоп любви на октябрь 2021

Одинокие Девы в первых числах месяца вполне могут встретить нового человека, с которым завяжутся романтические отношения. Связь не обещает быть серьезной и длительной, если хотите оставить человека, придется работать над этим. Подумайте о приоритетах - действительно ли вам это нужно.

Читайте такжеРетроградный Уран в 2021 году: особенности периода, астропрогноз для знаков ЗодиакаДля тех представителей знака, которые уже состоят в отношениях, период с 1 по 20 число станет переломным. Вам придется решить, готовы ли вы отказаться от собственных привычек и принципов ради счастливой личной жизни.

Семейные Девы, наоборот, смогут насладиться домашним теплом и уютом. Особенно ярким это ощущение окажется с 16 по 22 число. Вы почувствуете, как просто и легко найти взаимопонимание с близкими, если вести себя мягче.

Гороскоп здоровья на октябрь 2021

В первую неделю месяца иммунная система будет крепкой. Девы смогут похвастаться небывалой энергией и силой, при желании можно начать заниматься спортом, в том числе, активными его видами.

С 8 по 18 октября - лучшее время, чтобы обратиться к врачу, если вас что-то тревожит. Наиболее благоприятные дни для этого - 12 и 13 октября. Вероятность того, что вам поставят неправильный диагноз или назначат некачественные лекарства, крайне мала.

Астрологи утверждают, что в конце месяца эндокринная система может оказаться под ударом. Если вдруг у вас ухудшится аппетит, состояние кожи или волос, посетите дерматолога или трихолога.

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Автор: Кристина Кащавцева