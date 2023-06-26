Что ждет Дев в середине лета и как пережить трудные моменты, подскажет астрологический прогноз.

Июль 2023 в целом будет благоприятным месяцем у Дев, но при условии, что вы будете настроены оптимистично. Что бы ни происходило - депрессии и апатии вам сейчас ни к чему. Вы можете многое успеть сделать, если перейдете с бега на спортивную ходьбу.

Гороскоп карьеры на июль 2023

В июле 2023 Девам следует остановиться на какое-то время и расставить приоритеты в своей работе. Не переживайте, кратковременная передышка не отразится на результатах, наоборот - так вы сможете понять, что делать в первую очередь. За все сразу хвататься не стоит - могут быть финансовые потери, а вы в результате выгореть и впасть в депрессию.

Также в июле нужно рационально распределить бюджет, чтобы не оказаться в долгах. Накапливайте больше, тратьте меньше - главный финансовый совет месяца.

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Гороскоп любви на июль 2023

Холостым Девам звезды обещают в июле много встреч и знакомств. Это значит, что будет много шансов завести роман. Но здесь гороскоп на месяц советует быть осторожней и тщательным образом проверять отношения на чистоту - избегайте сложных многоугольников, запутанности и тех, кто не пылает к вам особыми чувствами.

Семейным Девам нужно будет оказывать больше внимания любимому человеку. Будет неплохо отправиться на совместный отдых, хотя бы ненадолго. Правда, вам могут помешать - например, нежданные гости или неожиданная смена планов. Будьте готовы к этому, как и к ретроградной Венере в конце месяца - планета любви в этот период может провоцировать холод и недопонимание в отношениях, поэтому избегайте ссор и конфликтов.

Гороскоп здоровья на июль 2023

Начало июля у Дев может быть вялым и с пессимистичным настроем. Старайтесь гнать его прочь. В этом вам поможет вкусная и полезная еда и полноценный сон. Постарайтесь избегать стрессов и информационного мусора. Тяжелую работу и даже спортивные нагрузки отложите на вторую половину месяца, когда немного придете в чувство.

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