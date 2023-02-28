Чего ждать от первого месяца весны и к чему нужно быть готовым - в гороскопе Близнецов на март.

В марте 2023 Близнецам нужно воздержаться от каких-либо перемен - пусть все идет своим чередом. Да и вы сами не будете готовы что-то менять в своей жизни. Звезды советуют посвятить себя делам, где ожидается быстрая отдача, и постараться завершить ранее начатые. Вы будете полны энергии, но не тратьте ее по пустякам, иначе ближе к апрелю есть вероятность стать выжатым лимоном.

Гороскоп карьеры на март 2023

Март 2023 будет для Близнецов богатым на финансовые поступления. Возможно, друзья предложат вам создать новый бизнес, отдадут долг или дадут взаймы. Есть вероятность, что у вас появится спонсор или покровитель. Вам же следует в этот момент как можно лучше проявить свои деловые качества.

Вторую половину марта придется хорошенько попотеть и приложить немало сил, чтобы заработать деньги. Но все ресурсы окупятся - ваш материальный достаток возрастет. Но в конце месяца, скорее всего, вы выдохнетесь и перестанете проявлять интерес к работе, а просто начнете экономить. Пожалуй, в это время вам нужно будет хорошенько отдохнуть.

Видео дня

Гороскоп любви на март 2023

Март 2023 не обещает Близнецам пылких романов - на любовном фронте будет затишье. Но холостым расслабляться не стоит, советуют звезды. Есть вероятность, что вам предстоит удачное знакомство. Впрочем, есть такая же вероятность, что вы ее упустите, если будете ограничиваться только флиртом, а то и вовсе уйдете с головой в другое дела.

Семейным Близнецам захочется побольше эмоций. Отправляйтесь со своей второй половинкой в совместную поездку или же постарайтесь больше времени проводить вместе. Это поможет избежать конфликтов, если таковые будут намечаться.

Гороскоп здоровья на март 2023

В марте 2023 Близнецы будут полны энергии и амбиций. Но звезды советуют быть осторожными и следить, куда уходят ваши силы - есть риск растратить их на пустые дела.

Гороскоп для Близнецов советует в марте обратить внимание на здоровье - если что-то беспокоит, сразу же начинайте лечение. Бросайте вредные привычки и записывайтесь в бассейн или тренажерный зал, а также уделите время внешности - весна как никак. Но вместе с тем не переусердствуйте с нагрузками. Для отдыха лучше отправиться на природу.

Вас также могут заинтересовать новости: