Месяц обещает быть очень насыщенным.

Мольфар Макс Гордеев составил гороскоп на октябрь для каждого знака Зодиака. Что ждет в середине осени именно вас - узнайте в материале УНИАН.

Гороскоп для Овна на октябрь

Октябрь 2023 года станет для Овнов временем, когда решаются важные проблемы. Звезды советуют озаботиться семейными делами, а до конца месяца переключиться на карьерные достижения. Положения планет помогут утвердить прямолинейным представителям знака свои права в семье и на работе. Этот месяц позволит исследовать свои внутренние потенциалы, чтобы направить на достижение целей.

Прямое движение Венеры из 4 октября открывает множество возможностей: познание своего духовного мира, взаимодействие и выстраивание отношений с важными людьми, забота о своем жизненном пространстве. Начало осени способствует раскрытию творческих идей. Звезды советуют подумать о своем деле, которое в дальнейшем принесет существенный доход и выручит в трудной ситуации.

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В середине месяца не стоит чрезмерно увлекаться противоположным полом-это неизбежно отдалит от семьи и принесет разочарование. Лучше сосредоточиться на карьере и улучшении профессионального статуса. Гороскоп для Овнов в октябре 2023 года обещает выгоды как на личном, так и на карьерном фронте. Главное-принимать реальность такой, какая она есть и не убегать от проблем.

Любовный гороскоп. Импульсивные Овны могут броситься в водоворот страстей и вовсе забудут об обязательствах перед родными. Это может привести к семейным ссорам. Звезды не рекомендуют вычеркивать близких людей из своей жизни, даже если кажется, что настоящее счастье где-то рядом. Романтические отношения сложатся у тех представителей знака, которым посчастливилось встретить партнера Водолея или Весы. Остерегаться стоит лишь встречи со Скорпионом - этот знак разрушает все на своем пути, а упрямство Овна только раззадорит его.

Семейным парам следует сосредоточиться на улучшении атмосферы в семье и реализации давно задуманного. Если хочется отправиться в путешествие, то сейчас самое время. Берите выходной и вывозите всю семью за город - свежий воздух и простые развлечения укрепят семейный дух и улучшат отношения с детьми.

В конце октября некоторых Овнов ждет судьбоносная встреча с необычным человеком. Будут ли это длительные отношения - неизвестно, но они приведут к духовным изменениям личности, после которых жизнь покажется еще интереснее.

Деньги и карьера. Работа над собой в течение этого года обещает получение бонусов и подарков в октябре. Откроются новые возможности заработка. Не стоит бояться, если они пока не слишком понятны, стоит только вникнуть и можно найти постоянный источник дохода с минимальными вложениями. 7 и 21 октября можно рассчитывать на удачу в случайном выигрыше, или на получение неожиданного подарка.

Работа в найме принесет сюрпризы. Возможна смена руководства в компании, в связи с чем придется поработать в более суровых условиях и выполнить больше обязанностей. В это время есть хороший шанс показать свой профессиональный уровень и добиться повышения - вторая декада октября дает отличный шанс перейти на новый уровень. Амбициозность и лидерские качества помогут реализовать самые смелые планы.

Что касается бизнесменов, работающих на себя, им стоит постараться не принимать поспешных решений и не брать слишком много рисков. В середине месяца появятся возможности для расширения в своей нише. Заключать контракты и подписывать договоры лучше всего в начале месяца.

Здоровье. Октябрь-самое время для оздоровительных процедур и начала занятий спортом для тех представителей знака, кому вечно не хватает времени. Именно сейчас можно подбирать полезную диету, избавляться от лишних килограммов - особенно во второй и третьей декаде месяца. Гороскоп рекомендует временно отказаться от острой пищи, которая провоцирует проблемы с желчным пузырем и печенью.

Дамам звезды советуют обратить внимание на уходовые процедуры для всего тела и усилить их интенсивность с 15 до 23 числа. Кожа с радостью воспримет увлажняющие средства и засияет здоровьем.

Не стоит также слишком много работать, чтобы проверить свою выносливость - это приведет к выгоранию. Гороскоп советует сосредоточиться на внутренних потребностях и если хочется отдохнуть, наполниться силами и энергией, выделить себе выходной.

Благоприятные дни: 3, 7, 14, 21, 28.

Неблагоприятные дни: 1, 4, 11, 23, 30.

Гороскоп для Тельца на октябрь

Октябрь 2023 года стоит на пороге, принося с собой новые вибрации и энергетику для Тельцов. Вашим стойким и практичным натурам дано время, когда звезды заостряют внимание на ваших желаниях и целях. Венера, ваша планета-покровительница, будет играть ключевую роль в событиях этого месяца, обещая гармонию и любовные переживания.

Также этот месяц для Тельцов будет временем рефлексии и активной деятельности. Под влиянием Венеры, вашей планеты-покровительницы, вас ждут яркие моменты в личной жизни и новые перспективы на рабочем месте.

Любовная сфера обещает быть насыщенной. Если вы состоите в отношениях, у вас будет возможность углубить свою связь, поработать над доверием и взаимопониманием. Для одиночек звезды советуют больше общаться и быть открытыми к новым знакомствам - есть шанс встретить кого-то особенного.

На работе вас ожидают новые проекты и предложения. Это время для демонстрации вашего профессионализма и усидчивости. Но кроме работы, не забывайте о перерывах и отдыхе. Ваше тело потребует больше внимания, поэтому выделите время для занятий спортом или отдыха.

Также октябрь подскажет многим Тельцам пересмотреть свои финансовые стратегии. Возможно, найдется способ сделать ваши инвестиции более прибыльными или открыть для себя новые источники дохода.

В целом Октябрь 2023 года станет для Тельцов периодом, когда можно будет активно двигаться вперед, опираясь на свои внутренние ресурсы и интуицию. Будьте готовы к переменам и слушайте свое сердце!

Любовный гороскоп. Октябрь 2023 года принесет Тельцам множество ярких моментов в любовной сфере. Воздействие Венеры усилится, делая ваши эмоции более глубокими и насыщенными.

Для тех Тельцов, которые уже состоят в отношениях, это время идеально подходит для укрепления связи. Совместные мероприятия, романтические вечера и глубокие разговоры помогут вам лучше понять своего партнера и углубить взаимное доверие. Одиночкам среди Тельцов стоит быть особенно внимательными к новым знакомым. Октябрь способствует началу новых отношений, и вы можете встретить человека, который искренне заинтересован в вас. Откройтесь для новых эмоций и не бойтесь проявлять свои чувства.

Также в этом месяце многие Тельцы могут столкнуться с возвращением прошлых воспоминаний или внезапными сообщениями от бывших партнеров. Важно оставаться честным с самим собой и понимать, что ваши нынешние чувства и ценности могут быть совершенно другими.

В целом любовная атмосфера октября для Тельцов полна романтикой, страстью и возможностью новых начал. Будьте открыты миру и позвольте своему сердцу направлять вас в этом месяце любви и гармонии.

Деньги и карьера. Октябрь 2023 года станет весьма продуктивным для Тельцов в вопросах денег и карьеры. Это время готовит множество интересных возможностей и некоторые испытания, которые, однако, только укрепят вашу позицию.

В начале месяца Тельцы могут столкнуться с некоторой нестабильностью в финансовой сфере. Может появиться необходимость срочных расходов или инвестиций. Но не пугайтесь, к середине месяца ваш бюджет стабилизируется, и вы увидите положительные изменения.

В вопросах карьеры вам стоит ожидать новых предложений или проектов. Ваша способность анализировать и планировать окажется весьма уместной. Любые начинания, особенно связанные с партнерством, будут благоприятными. Возможно, некоторые Тельцы решат переквалифицироваться или начать новое обучение.

Для тех, кто в поиске работы, октябрь обещает интересные вакансии. Не бойтесь предлагать свои услуги и инициативу, так как ваша активность будет замечена.

Совет Для Тельцов: в этом месяце особенно важно вкладываться в свою профессиональную подготовку и налаживание рабочих отношений. Ваши усилия в октябре принесут плоды уже в ближайшие месяцы, делая вашу карьеру еще более успешной.

Здоровье. Октябрь 2023 года принесет Тельцам новые ощущения в сфере здоровья. в целом энергетика Луны будет благоприятной, но есть ряд моментов, на которые стоит обратить внимание.

Здоровье Тельцов в этом месяце будет во многом зависеть от их эмоционального состояния. Старайтесь избегать стресса, найдите время для отдыха и релаксации. Медитация, йога или простые прогулки на свежем воздухе помогут вам сохранить умственное равновесие.

Многие Тельцы могут испытывать повышенную усталость или небольшие боли в теле. Это может быть связано с активной работой или переутомлением. Важно прислушиваться к своим ощущениям и при необходимости дать себе немного отдохнуть.

Питание также играет ключевую роль в этом месяце. Постарайтесь уделить внимание здоровому и сбалансированному рациону. Избегайте переедания и жирной пищи, отдайте предпочтение овощам, фруктам и нежирному мясу.

Для тех Тельцов, которые занимаются спортом или физической активностью, октябрь будет хорошим временем для усиления тренировок или попыток заняться новыми видами деятельности.

В целом Октябрь 2023 года для Тельцов - это время, когда необходимо уделять особое внимание своему телу и душе, заботиться о себе и прислушиваться к своим ощущениям.

Благоприятные дни: 3, 7, 11, 17, 21, 25, 30.

Неблагоприятные дни: 1, 5, 9, 15, 19, 23, 27.

Гороскоп для Близнецов на октябрь

Благодаря расположению звезд, в октябре Близнецы больше озабочены делами, связанными с домом и семьей. Есть и те, кому вопросы быта неинтересны. Эти личности с головой погрузятся в решение организационных вопросов на работе.

В середине месяца кипучая деятельность тех и других приостановится. Туман неясности заставит взять передышку. Подходящее время для решения карьерных задач наступит после 25 октября.

Помимо бытовых и семейных дел в октябре внимание Близнецов будут занимать люди из ближайшего окружения. Возникнет необходимость решать не только свои проблемы, но и впрягаться за друзей, приятелей и просто знакомых. Самым напряженным и трогательным будет период с 3 по 12 октября.

В доме могут возникать аварийные ситуации, всплывут на поверхность давние проблемы. Может сломаться бытовая техника, электрические и сантехнические приборы. Активные Близнецы справятся с любыми трудностями, иногда прибегая к чьей-то помощи. Эти живчики будут активны и в социальном плане. Расширится круг деловых партнеров, появятся новые друзья.

Во второй половине месяца дела могут пробуксовывать под влиянием внешних обстоятельств. Не оправдаются и надежды, касающиеся личной жизни. В этот период Близнецов выручат нестандартные решения, которых никто не ожидал. Зеленый свет для активных действий звезды дадут только после 25 октября. Близнецы и сами захотят в это время стать покорителями новых вершин.

Любовный гороскоп. Любовные отношения Близнецов в октябре не отличаются стабильностью. Решение придется принимать, то руководствуясь доводами разума, то действуя по велению сердца. Это будет нелегкий выбор. Желательно искать компромисс, который устроит обе стороны. Вполне вероятно, что вторая половина долго скрывала от вас какую-то тайну, а в октябре карты будут раскрыты. То, что вы узнаете, может не понравиться и даже вызвать потрясение.

Людям всегда трудно расставаться со своими иллюзиями. У многих пар кризис приведет к изменению отношений к лучшему или к худшему. Все будет зависеть от конкретных деталей и событий. Одинокие представители знака могут снова впустить в свою жизнь человека, с которым когда-то расстались. Для новых любовных знакомств октябрь будет неподходящим месяцем. В этот период лучше завязывать деловые и дружеские связи.

Деньги и карьера. В октябре Близнецам не придется волноваться по поводу того, что в ближайшее время будет с деньгами. Материальное положение останется равным в течение всего месяца. Не будет как огромных прибылей, так и провалов в долговую яму. Однако некоторые представители знака сами создадут себе проблемы, глупо относясь к деньгам.

Не все понимают, что лучше тратить уже заработанное. Некоторых Близнецов потянет на крупные покупки, которые им не по карману. Постарайтесь себя вовремя остановить. Тратить умеют все, а вот экономить удается не каждому. Пожалуй, вам стоит освоить этот полезный навык.

В работе вам стоит идти собственным путем, не используя идеи коллег. Желательно принять участие в создании благоприятного микроклимата в коллективе. Тогда ваши соратники охотно придут на помощь, если это потребуется. У бизнесменов в середине октября появится возможность заключить несколько выгодных сделок.

Здоровье. В октябре энергии у Близнецов будет столько, что хватит не только на работу, но и на личную жизнь, общение с друзьями, активный отдых. Избегайте длительного пребывания на солнце, чтобы не перегреться. Держать себя в тонусе помогут положительные эмоции, создающие хорошее настроение. Готовясь к зиме, можно начать процедуры закаливания.

На диету в октябре лучше не садиться. Результат будет совсем не тот, которого вы добивались. Лучше постарайтесь дружить со спортом. Отложите прием жирной пищи до холодных зимних дней. Пока длится сезон фруктов и овощей, обязательно включайте их в свой рацион. Дарите себе полноценный сон, ведь недосып приводит к разбалансировке всех систем организма. Берясь за любое дело, оценивайте свои силы, избегайте физического истощения.

Благоприятные дни в октябре - 2, 6, 12, 16, 22, 26, 30.

Неблагоприятные числа - 4, 8, 14, 18, 24, 28.

Гороскоп для Рака на октябрь

Октябрь 2023 года обещает быть периодом радостных событий и позитивных перемен для Раков. Планеты поддержат вас во всех сферах жизни, предоставив прекрасные возможности для личного роста и развития.

Также Месяц обещает быть важным и позитивным периодом для Раков. Планеты поддержат ваши усилия и предоставят уникальные возможности для роста и развития в различных сферах жизни. На работе и в карьере вас ждет успех и признание за ваш труд и талант. Возможно, вы получите повышение или интересные предложения от новых работодателей.

Важно проявить настойчивость и уверенность в своих способностях, чтобы справиться с возникающими проблемами. В личной жизни октябрь принесет гармонию и близость в отношениях с близкими. Будьте внимательны к своим партнерам и проявляйте заботу, это поможет укрепить ваши социальные связи.

Любовный гороскоп. Октябрь 2023 года обещает стать периодом гармонии и романтики для Раков в сфере любви и отношений. Планеты подарят вам особую привлекательность и очарование, что поможет привлечь внимание партнера или приведет к новым знакомствам.

Те, кто состоит в отношениях, почувствуют укрепление своей связи с партнером. Ваши чувства станут глубже, и вы будете ближе друг к другу. Октябрь принесет романтические моменты и приятные сюрпризы, которые сделают вашу связь еще крепче. Откройтесь для искренних разговоров с партнером, это поможет решить накопившиеся вопросы и укрепить ваши отношения.

Для тех, кто одинок, октябрь принесет возможность встретить особенного человека. Вы можете встретить кого-то, кто произведет на вас сильное впечатление и заставит ваше сердце биться чаще. Будьте открыты для новых знакомств и не стесняйтесь проявлять свои истинные чувства. Возможно, судьба приготовила для вас особую встречу, которая изменит вашу жизнь.

Октябрь также может быть временем для размышлений о прошлых отношениях. Если у вас есть незавершенные дела с бывшими партнерами, возможно, пришло время разрешить старые конфликты или попросить прощения. Это поможет вам освободиться от прошлого и открыться новым возможностям в будущем.

Важно помнить, что любовь и отношения - это взаимный процесс. Будьте готовы давать и принимать любовь, проявлять заботу и внимание к партнеру. Октябрь 2023 года предоставит вам возможность укрепить свои отношения и создать особые воспоминания, которые останутся с вами на долгое время.

Деньги и карьера. Октябрь станет временем продвижения в карьере для Раков. Ваши усилия и приверженность работе заметят руководство, что может привести к повышению или дополнительным обязанностям. Будьте открыты новым проектам и идеям, ваши инновационные подходы будут оценены. Однако будьте готовы к тому, что с успехами могут прийти и дополнительные обязанности, поэтому организуйте свое время и ресурсы максимально эффективно.

В октябре 2023 года у Раков будет возможность улучшить свое финансовое положение. Старайтесь быть осторожнее с финансами и обдумывайте свои инвестиции. Приходите к финансовым решениям внимательно, проконсультируйтесь со специалистами, если нужно. Избегайте рискованных вложений и сосредотачивайтесь на надежных источниках дохода.

Если вы думаете о собственном бизнесе, октябрь может быть подходящим моментом для его запуска. Планеты поддержат ваше предпринимательское начинание, и вы сможете преуспеть в выбранной сфере. Однако не забывайте о тщательном планировании и анализе рисков. Развивайтесь постепенно, основываясь на надежных основах, и ваш бизнес станет процветающим. Общий совет для Раков на октябрь: важно проявлять решительность и самодисциплину. Ваши усилия будут вознаграждены, но это потребует усердной работы и настойчивости. Сосредоточьтесь на своих целях, и вы обязательно добьетесь успеха в области денег и карьеры.

Здоровье. Октябрь 2023 года будет благоприятным периодом для вашего здоровья. однако не забывайте умеренность во всем и правильное питание. Уделите внимание физической активности и занятиям спортом. Регулярные прогулки помогут справиться со стрессом. Позаботьтесь о своем психическом благополучии, занимайтесь любимыми делами и общайтесь с близкими, чтобы поддерживать эмоциональное равновесие.

Благоприятные дни - 2, 3, 8, 9, 17, 23, 30.

Неблагоприятные дни-11, 14, 21, 28.

Гороскоп для Льва на октябрь

Предстоящий октябрь 2023 года обещает быть интересным и насыщенным для рожденных под знаком Льва. Планеты выстраиваются в особо выгодном положении, предоставляя вам уникальные возможности для личного роста и развития. Будьте готовы к изменениям и новым вызовам, которые позволят вам проявить свою силу, творчество и умение преодолевать препятствия.

В октябре 2023 года Львам улыбнется удача и возможности. Карьерный рост и финансовый успех будут на вашей стороне. Будьте смелее в принятии решений, идите вперед, не боясь перемен. В любовных отношениях наступит время гармонии и близости. Покажите свои истинные чувства, и вы получите взаимность. Откройтесь для новых знакомств, возможно, судьба преподнесет приятные сюрпризы. Заботьтесь о здоровье, отдыхайте, чтобы поддерживать высокую работоспособность. Будьте осторожны с финансовыми вложениями. Октябрь принесет успехи, если вы будете нацелены на позитивные изменения и развитие.

Любовный гороскоп. В октябре 2023 года Львы почувствуют особую магию в сфере любви и отношений. Если у вас уже есть партнер, этот месяц обещает стать периодом укрепления ваших связей. Вы будете ближе к своей половинке, чем когда-либо, и сможете наслаждаться взаимопониманием и поддержкой.

Октябрь принесет возможность одиноким найти настоящую любовь. Не стесняйтесь раскрывать свои чувства и быть открытыми для новых знакомств. Возможно, судьба преподнесет вам приятные сюрпризы, и вы встретите человека, который сразит вас наповал своим интеллектом и красотой души.

Однако будьте осторожны и не торопитесь в отношениях. Доверяйте своей интуиции, и если что-то кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой, возможно, стоит обратить внимание на предупреждающие знаки. Важно строить отношения на взаимном уважении и доверии.

Октябрь 2023 года также может принести некоторым Львам небольшие испытания в отношениях. Возможно, вы столкнетесь с разногласиями и конфликтами. Важно научиться слушать своего партнера и быть готовым идти на компромисс. Не бойтесь выражать свои чувства и эмоции, это поможет решить недопонимание и укрепить вашу связь.

В первый месяц осени Львам следует быть более открытыми и чуткими к чувствам своего партнера. Не забывайте проявлять внимание и заботу, чтобы поддерживать романтическую атмосферу в отношениях. Совместные путешествия и неожиданные сюрпризы могут привнести в вашу жизнь яркие краски и запечатлеть в памяти незабываемые моменты.

Деньги и карьера. Октябрь 2023 года обещает стать периодом удачи и процветания для Львов в сфере денег и карьеры. Планеты-союзники будут привержены вашим усилиям, и это может привести к значительному финансовому росту. Ваша уверенность и амбиции будут на пике, что поможет вам реализовать амбициозные проекты и достичь больших высот.

Если у вас есть собственный бизнес, октябрь станет отличным моментом для расширения деятельности и заключения новых выгодных партнерств. Вам стоит обратить внимание на инновационные идеи и не бояться внедрять их в свою работу. Возможно, в этом месяце вы получите значимое финансирование или инвестиции, которые помогут развить ваш проект.

Для тех, кто находится в поиске работы, октябрь принесет множество возможностей. Будьте открыты для новых предложений и не бойтесь менять свою карьерную позицию, если это позволит вам раскрыть свой потенциал. Возможно, вам придется проявить инициативу и уверенность, чтобы выделиться среди конкурентов.

Однако, не забывайте проявлять осторожность в финансовых вопросах. Придерживайтесь запланированного бюджета и избегайте рискованных инвестиций. Перед подписанием договоров и соглашений тщательно изучайте условия.

В октябре 2023 года ваша решимость и преданность делу будут вознаграждены. Ожидайте признания со стороны коллег и руководства, что может привести к повышению или дополнительным привилегиям на работе. Важно помнить, что успех придет к тем, кто не боится принимать вызовы и готов работать упорно для достижения своих целей.

Здоровье. Октябрь 2023 года подарит Львам отличное физическое и эмоциональное состояние. Вам удастся преодолеть некоторые прежние проблемы со здоровьем и наконец почувствовать себя полными сил. Однако не забывайте о умеренности в питании и регулярных физических упражнениях. Возможно, стоит обратить внимание на практики релаксации, такие как йога или медитация, чтобы справиться со стрессом и напряжением. Позаботьтесь о своем здоровье, и оно отблагодарит вас силой и жизненной энергией.

Благоприятные дни - 1, 2, 9, 14, 23, 24, 28.

Неблагоприятные дни - 3, 8, 11, 19, 26.

Гороскоп для Девы на октябрь

Октябрь несет в жизнь Дев позитивные изменения во всех сферах. Главное-не оглядываться назад. Если представители знака застрянут в прошлом, двигаться вперед будет трудно. Основные изменения могут произойти в первой декаде октября. Девы почувствуют стремление к духовному росту и внутренним трансформациям, будут строить планы, которые вдохновят их на действия. С 13 по 25 октября придется войти в зону турбулентности. Могут происходить изменения не к лучшему. Ближе к концу месяца ситуация нормализуется.

В октябре Девам лучше действовать не спеша и стараться объективно оценивать реальность. Как раз с этого месяца представители знака начинают свой годовой цикл. Энергия обновления даст толчок начинаниям. Окружающие заметят изменения во внешности и поведении Дев и сочтут их примером для подражания. Личности с амбициями вполне могут стать лидерами в коллективе.

Луна идеально подходит для путешествий и паломничества по святым местам. Если вы заняты в сфере образования и науки, не отказывайтесь от участия в конференциях, семинарах, общественных мероприятиях. Там вас ждут полезные знакомства и признание заслуг. Кому-то из Дев в октябре захочется начать жизнь с чистого листа. Однако в этом случае придется подкорректировать свой характер, отказавшись от категоричности и излишней строгости.

Чувствуя шквал критики с вашей стороны, окружающие не захотят взаимодействия. Будьте готовы к тому, что в период с 13 по 25 октября вы можете стать объектом манипуляций со стороны партнера. В это время не стоит заключать браки и подписывать важные документы. Результатом невыгодных сделок может стать ваше зависимое положение.

Вторая половина октября грозит Девам денежными потерями. Постарайтесь прислушаться к экспертному мнению в финансовых делах, чтобы избежать проблем. Последние дни месяца подходят для решения спорных вопросов. Вы сможете легко находить точки соприкосновения как с коллегами и начальством, так и с близкими людьми.

Любовный гороскоп. Девы любят жить по собственным правилам, но не стоит забывать, что другие люди не обязаны подчиняться чужим предписаниям. У них может быть свой взгляд на происходящие события. Из-за чрезмерной занятости представители знака не смогут уделять своей половинке должного внимания.

Такое положение дел легко приведет к обидам и охлаждению со стороны партнера. Тем, кто пока не состоит в отношениях, звезды обещают передышку. Пока можно отвлечься от любовных романов, занимаясь насущными делами.

Женщинам-Девам звезды советуют больше бывать на людях и не отказываться от романтических свиданий. Для мужчин этого знака семейное счастье отходит на второй план. Астрологи рекомендуют равномерно распределять время между личной и деловой жизнью. Одиночкам совет такой - если даже в вашу жизнь пока не пришла любовь, смотрите на мир позитивно. Любые трудности носят временный характер.

Деньги и карьера. В этом месяце при деньгах будут те, кто сможет использовать выпавший шанс. Чего не стоит делать, так это брать в долг. Финансовые обязательства в дальнейшем помешают прийти к успеху. У женщин-Дев получится больше зарабатывать. Кому-то для этого придется сменить сферу деятельности. Остальные смогут улучшить материальное положение благодаря союзу с друзьями и единомышленниками.

В конце месяца воздержитесь от кредитов и других видов денежного займа. На работе лучше не затевать новых проектов, делая пока рутинные дела. Те, кто развивает собственный бизнес, могут заниматься закупкой оборудования и материалов.

Мужчинам-Девам от начальства поступит заманчивое предложение. Принимать ее или нет-решайте сами. Главное, чтобы работа не была связана с какими-либо авантюрами. Постарайтесь уберечь себя от стресса, связанного с перегрузками. В октябре лучше избегать командировок.

Здоровье. Можно было бы сказать, что серьезные проблемы со здоровьем в октябре Девам не грозят и поставить на этом точку. Однако стоит предупредить слишком чувствительных и нервных лиц о частых изменениях настроения. Астрологи рекомендуют избегать суетливости и нервозности. Хорошо снимают напряжение техники релаксации, йога, медитации.

Благоприятные дни - 1, 4, 8, 13, 18, 23, 27.

Неблагоприятные дни - 3, 6, 11, 16, 21, 25, 29.

Гороскоп для Весов на октябрь

Летом Весы общались с большим количеством людей и в целом были очень активными. С приходом осени ситуация изменится. В октябре вы будете отдавать предпочтение замедленному ритму жизни и уединению. Благодаря здравомыслию можно будет делать меньше ошибок.

Обусловлены изменения спадом физической и психической активности. Важные решения лучше принимать в первой декаде месяца. Середина октября будет отмечена стагнацией. И только в конце месяца вы сможете взять себя в руки и начать действовать.

Согласно расчетам астрологов, Солнце У Весов в октябре будет находиться в двенадцатом доме. Этот сектор отвечает за страхи, тайны, появление недоброжелателей. Вам придется поволноваться и побороться за место под солнцем с коварными конкурентами. Хорошо, что эти люди будут действовать открыто и вам не придется высчитывать, кто из них тайный враг.

Будет время хорошенько обдумать план действий. Правда, затягивать с принятием решений не стоит. Слушайте подсказки своей интуиции и начинайте действовать. Кое-кто из Весов в октябре заинтересуется мистикой, религией, непознанным. Если вы давно собирались креститься, но все время оттягивали обряд, самое время его провести.

Любовный гороскоп. В октябре Венера будет покровительствовать Весам. Люди этого знака смогут почувствовать себя самыми счастливыми впервые за долгое время. Но не все в личной жизни будет гладко. Вторые половинки Весов могут проявлять свой характер - капризничать, ссориться, высказывать претензии. Вам придется погрузиться в бурю страстей и искать способы наладить отношения.

Решить проблему будет нетрудно, ведь Весам свойственна природная благоразумие и позитивное мышление. Тем, кто еще не обрел своего счастья, следует лучше смотреть по сторонам, чтобы не пропустить судьбоносную встречу с человеком, который им идеально подходит. За внешней холодностью кого-то из знакомых может скрываться давняя симпатия.

Для женщин-Весов в октябре не подходит активная тактика построения отношений. Сильным напором вы можете оттолкнуть от себя партнера. Тем, кто хочет порвать надоевшие отношения, октябрь предоставит такую возможность. Мужчины-Весы захотят изменить характер жены. Не стоит при этом быть резкими, лучше мягко поговорить. Холостякам звезды предсказывают легкое общение с противоположным полом.

Деньги и карьера. Материальное положение Весов в октябре будет оставаться стабильным. На значительную прибыль могут рассчитывать те, кто имеет свой бизнес или участвует в совместных проектах. Даже если окажетесь на мели, а деньги понадобятся срочно, вас выручат друзья или деловые партнеры. Вскоре придет и заработанная прибыль.

В карьере из-за ретроградного Меркурия вплоть до середины месяца будет наблюдаться застой. После 15 октября дела сдвинутся с мертвой точки. Если вы давно мечтали получить творческую профессию, звезды помогут это сделать. У остальных будет шанс повысить квалификацию на любимой работе. Можете смело поднимать планку, но не ждите быстрых успехов. Уровень благосостояния будет подниматься постепенно.

Здоровье. Здоровье не будет доставлять Весам в октябре никаких хлопот. А уровень энергетики позволит оставаться на высоте в работе и в личной жизни. Вышесказанное будет справедливым только в том случае, если вы сможете бережно относиться к своим ресурсам.

Постарайтесь организовать распорядок дня, избегайте физических перегрузок, следите за рационом. Если употреблять некачественные продукты, велика вероятность пищевого отравления. Также могут возникать аллергические реакции. Желательно отказаться от вредных привычек, если вы еще не сделали этого.

Из-за высокого риска аллергии женщинам-Весам лучше не проводить в этом месяце косметических процедур. У мужчин здоровье могут подкосить стрессы и переутомление. Чаще бывайте на свежем воздухе, проводите чистку организма. Лекарственные средства из-за побочных эффектов могут наносить организму вред, поэтому вместо лечения лучше заниматься профилактикой болезней.

Благоприятные дни - 3, 7, 12, 17, 22, 26, 30.

Неблагоприятные числа - 1, 5, 10, 15, 19, 24, 28.

Гороскоп для Скорпиона на октябрь

Октябрь 2023 года будет периодом возможностей и преодоления препятствий для Скорпионов. Вас ожидает положительная энергетика, которая поможет реализовать ваши планы и цели. Важно действовать настойчиво и стремиться к самосовершенствованию. Поддерживайте гармонию во всех сферах жизни, уделяйте внимание отношениям и здоровью. избегайте излишней самокритики, верьте в свои силы и не бойтесь проявлять свою индивидуальность.

Октябрь 2023 года будет периодом позитивных изменений и новых возможностей для рожденных под знаком Скорпиона. Планеты поддержат вас во всех сферах жизни, предоставив шанс на карьерный рост и успех в любовных отношениях. Важно быть открытым для новых идей и готовым идти на риски. Развивайтесь, изучайте, ищите свою страсть и идите к своим целям смело. Помните о здоровье и уделяйте время отдыху. Баланс между работой и личной жизнью поможет сохранить гармонию. Доверьтесь своим интуитивным ощущениям, и октябрь принесет удачу и радость в вашу жизнь.

Любовный гороскоп. Октябрь 2023 года обещает стать периодом гармонии и страсти в любовных отношениях для Скорпионов. Планеты создадут особенно благоприятную атмосферу для укрепления связи с партнером и возможности начать новые, перспективные романтические отношения.

Если вы состоите в отношениях, октябрь принесет углубление ваших чувств и более тесную связь с партнером. Ваши эмоции будут бурлить, и вы будете более открыты для интимных разговоров. Будьте готовы к новым уровням близости и доверия в отношениях. Стремитесь к общему росту и поддерживайте друг друга в трудные моменты.

Одиноким Скорпионам октябрь может принести знакомство с кем-то особенным. Возможно, это будут незабываемые моменты, которые изменят вашу жизнь. Будьте открыты для новых знакомств и не бойтесь проявлять свои истинные чувства. Ваши привлекательность и магнетизм будут на пике, что поможет привлечь к себе внимание партнеров.

Октябрь также может стать временем для выяснения отношений и примирения с бывшими партнерами. Если вы готовы отпустить прошлое и дать шанс новому, эта возможность может стать реальной.

Будьте открыты для перемен и доверяйте своим чувствам. В октябре 2023 года у вас будет возможность преодолеть страхи и сомнения в отношениях. Важно быть честным с собой и своими партнерами. Радуйтесь взаимопониманию и поддержке, которую вы получаете в отношениях. Позвольте себе испытать все нюансы любви и насладиться этим уникальным периодом.

Деньги и карьера. Октябрь 2023 года обещает быть периодом позитивных изменений и процветания в сфере денег и карьеры для Скорпионов. Планеты поддержат ваши усилия, что приведет к возможности раскрыть свой потенциал и достичь новых вершин.

В октябре вам представятся интересные возможности для карьерного роста. Будьте готовы к новым проектам и вызовам. Смело идите вперед и проявляйте свои профессиональные навыки. Ваше усердие и преданность делу будут замечены руководством, что может привести к повышению или получению привилегий на работе. Также важно поддерживать хорошие отношения с коллегами и быть командным игроком.

В октябре стоит обратить внимание на свои финансы и бюджет. Разработайте план финансовых вложений и избегайте рискованных инвестиций. Осмотрительность поможет сохранить стабильность и защитить вас от возможных неожиданностей. Если у вас есть накопления, то это хорошее время для их разумного вложения или расширения инвестиционного портфеля.

Если вы занимаетесь собственным бизнесом, октябрь принесет новые возможности для его развития. Будьте готовы к новым партнерствам или клиентам. Используйте свою интуицию при принятии важных бизнес-решений и доверьтесь своим знаниям и опыту. Постоянное развитие и адаптация к изменениям вокруг помогут вашему бизнесу быть успешным.

В октябре 2023 года будьте готовы к новым вызовам и возможностям. Доверьтесь своим способностям и действуйте смело, но также будьте осторожны и тщательно взвешивайте свои решения. Поддерживайте хорошие отношения с окружающими, это поможет вам добиваться успеха в сфере денег и карьеры.

Здоровье. Октябрь 2023 года будет благоприятным временем для здоровья Скорпионов. Однако будьте бдительны и следите за своим физическим и эмоциональным состоянием. Регулярные физические упражнения помогут поддерживать тонус организма. Избегайте ненужного стресса и заботьтесь о своем психическом благополучии. Придайте важность здоровому питанию и полноценному сну. Самодисциплина и умеренность помогут вам сохранить свою жизненную энергию на высоком уровне.

Благоприятные дни - 4, 8, 14, 19, 23, 28.

Неблагоприятные дни - 2, 6, 11, 17, 21, 26, 30.

Гороскоп для Стрельца на октябрь

Гороскоп на октябрь 2023 года для Стрельцов обещает удачный и насыщенный месяц. Планеты поддержат ваши усилия и принесут новые возможности в различных сферах жизни.

В октябре вам следует рассмотреть новые проекты и идеи, которые могут привести к успеху в карьере и финансах. Возможно, вы получите предложение о работе или повышение по службе. Будьте настойчивыми и уверенными в своих силах - это поможет вам достичь значительных результатов.

В сфере отношений октябрь принесет гармонию и страсть. Если у вас есть партнер, то ваша связь станет еще крепче и вы сможете преодолеть любые трудности вместе. Откройтесь для искренних разговоров и поддержания близости с партнером. Если вы одиноки, возможно, вы встретите кого-то особенного, кто изменит вашу жизнь.

В этом месяце доверьтесь своим интуитивным ощущениям и следуйте за своими мечтами. Не бойтесь рисковать и принимать новые вызовы. Октябрь принесет вам возможность для роста и самореализации, поэтому используйте этот период для достижения своих целей. Оставайтесь оптимистичными и находите радость в каждом дне, и успех не заставит себя ждать.

Любовный гороскоп. Октябрь 2023 года обещает быть периодом гармонии и страсти в любовных отношениях для Стрельцов. Планеты подарят вам особенно яркие эмоции и возможность углубить связь с партнером.

Если у вас уже есть партнер, октябрь принесет близость и единение. Вы будете чувствовать, что становитесь ближе друг к другу, а ваши отношения становятся крепче. Проявляйте заботу и внимание к своему партнеру, и вы получите взаимность. Общие интересы и планы на будущее сплотят вас еще больше.

Для одиноких Стрельцов октябрь станет периодом новых знакомств и романтических переживаний. Возможно, вы встретите человека, который сможет вас по-настоящему завоевать и заманить своим обаянием. Не бойтесь проявлять свои чувства и быть открытыми для любовных приключений. Возможно, судьба преподнесет вам неожиданные сюрпризы в этом месяце.

Октябрь также может стать временем для прощения и урегулирования недоразумений в отношениях. Если у вас есть незавершенные дела с бывшими партнерами, возможно, пришло время отпустить прошлое и дать себе возможность начать все с чистого листа.

В октябре 2023 года будьте открыты для любви и готовы проявить свои истинные чувства. Помните, что взаимопонимание и честность в отношениях - ключевые элементы гармоничной связи. Доверьтесь своей интуиции и слушайте свое сердце. Стремитесь к позитивным изменениям в любви и отношениях, и октябрь принесет вам радость и счастье в этой важной сфере жизни.

Деньги и карьера. Октябрь 2023 года обещает быть успешным периодом для финансового роста и карьерных возможностей для стрелков. Планеты будут на вашей стороне, поддерживая амбиции и целеустремленность.

Сфера карьеры ожидает вас с новыми задачами и возможностями проявить свой талант. Будьте открыты для новых проектов и инициатив. Ваше усердие и энтузиазм привлекут внимание руководства, и вам, возможно, предложат повышение или дополнительную ответственность. Будьте настойчивыми и целеустремленными в достижении профессиональных целей.

В октябре вам удастся улучшить свою финансовую ситуацию. Сосредоточьтесь на обдуманных финансовых решениях и инвестициях. Старайтесь избегать рискованных операций, но будьте готовы использовать новые возможности для увеличения доходов. Правильное управление деньгами поможет вам обеспечить стабильность и комфорт в будущем.

Если у вас есть собственный бизнес, октябрь будет благоприятным временем для его развития. Будьте открыты для новых партнерств и расширения рынка. Используйте свой творческий подход и применяйте инновационные идеи, чтобы привлечь новых клиентов. Удачные предпринимательские решения принесут вам успех и прибыль.

Сосредоточьтесь на своих целях и стремитесь к самосовершенствованию. Доверьтесь своим интуитивным ощущениям и будьте готовы к переменам. Октябрь 2023 года станет временем роста и развития, как в профессиональной сфере, так и в области финансов. Верьте в себя и не бойтесь следовать своим мечтам. Успех будет на вашей стороне, если вы будете нацелены на позитивные изменения и развитие.

Здоровье. Октябрь 2023 года обещает быть периодом благополучного здоровья для стрелков. Однако, будьте внимательны к своим эмоциям и стрессу. Регулярные физические упражнения и здоровое питание помогут поддерживать хорошую форму. Не забывайте об отдыхе и релаксации, чтобы восстановить силы. Обратите внимание на свои психические состояния, займитесь медитацией или йогой, чтобы уменьшить напряжение. Избегайте чрезмерных перегрузок и при необходимости обратитесь за помощью к специалисту. В общем, сосредоточьтесь на своем благополучии и гармонии, и октябрь принесет вам здоровье и жизненную энергию.

Благоприятные дни - 3, 7, 11, 17, 21, 25, 30.

Неблагоприятные дни - 1, 5, 9, 15, 19, 23, 27.

Гороскоп для Козерога на октябрь

Если Козероги смогли сохранить душевное равновесие до октября 2023 года, то можно расслабиться. Дальше будет легче. Хотя идеальным месяцем октябрь все же назвать нельзя. Это время потребует от вас собранности и волевых усилий для достижения поставленных целей. Особого внимания потребует деловая сфера. В карьере наметится перспектива, и многое будет зависеть от вашей готовности прилагать усилия и двигаться вперед.

В первой декаде месяца Козероги почувствуют потребность в развитии и росте. Обстоятельства будут способствовать расширению границ влияния людей этого знака за счет поступления важной информации. Однако период относительно расслабленного состояния продлится только до 13 октября.

Далее нужно будет собраться, чтобы противостоять различным проблемам и попыткам ввести вас в заблуждение со стороны окружающих. Трудности могут касаться как деловой, так и частной сферы. Кто предупрежден-тот вооружен. Заранее информированные о форс-мажорах Козероги смогут блестяще справиться с негативными явлениями, нарушающими гармоничное течение их жизни.

Большую роль играет мотивация. Именно она повлияет на потенциал Козерогов, который в октябре будет чрезвычайно высоким. Ресурс поможет легко обогнать конкурентов и обеспечить оптимальное прохождение любых процессов. Однако звезды предостерегают: стремление к совершенству, духовному росту и карьерным достижениям не должно доходить до фанатизма! Иначе вместо прилива сил вы почувствуете истощение.

Любовный гороскоп. Приготовьтесь к тому, что октябрь наполнит любовную сферу яркими впечатлениями. Одиноких Козерогов ждет перспективное знакомство. Отношения в семейных парах выйдут на новый уровень - кто-то почувствует более тесную связь, у кого-то чувства станут свежими как в самом начале. Месяц подходит для заключения брака и организации совместного проживания. Начало осени благоприятно для совместного путешествия.

Женщинам-Козерогам астрологи советуют не приставать к партнеру и чаще проявлять инициативу в отношениях, тогда они получат все и сразу. Откажитесь от подозрений и ревности, тогда прохладные отношения смогут снова стать теплыми. Свободным дамам стоит присмотреться к своему окружению, возможно, чья-то симпатия и преданность остались недооцененными.

Мужчинам звезды рекомендуют больше доверять своим чувствам и меньше сомневаться. Одиночки во второй половине месяца могут встретить свою судьбу. Мужчины, находящиеся в паре, ожидают значительных изменений. Положение небесных тел способствует заключению брака, зачатию, началу совместного проживания. Главное-не торопить события. Изменения должны быть плавными.

Деньги и карьера. В октябре Козерогам придется потратить изрядную сумму. Преимущественно расходы будут касаться бытовых и семейных вопросов - обучения детей, покупки сезонной одежды и мелкой техники. Денежные расходы могут потребоваться в связи со старшими родственниками. Наибольших поступлений можно ожидать в период с 25 по 28 октября.

Карьера будет отлично складываться у людей творческих профессий. На пике успеха почувствуют себя музыканты, художники, писатели, журналисты, актеры. В октябре звезды благосклонны и к тем, кто занимается политикой. В этом месяце Козерогам следует тщательно проверять документы и договоры. Отправляясь в деловые поездки, заранее продумывайте маршрут и выбирайте надежные виды транспорта.

Здоровье. Состояние здоровья Козерогов в октябре будет зависеть от того, сколько внимания ему смогут уделить представители знака. Природа наделила вас большим запасом жизненной силы, но это не значит, что можно не заботиться о себе. Повышенный риск болезней глаз требует зрительной гигиены-чаще отдыхайте от гаджетов, чтения, просмотра передач. Также существует вероятность получить солнечные и другие ожоги.

Начало осени-благоприятное время для косметических процедур. Побалуйте себя посещением салона. Массажи, лифтинг, обертывания в октябре принесут вам больше пользы, чем обычно. Избегайте физических и эмоциональных перегрузок, высыпайтесь. Старайтесь питаться сбалансированно.

Благоприятные дни - 4, 10, 14, 20, 24, 28.

Неблагоприятные числа - 2, 7, 12, 16, 22, 26, 30.

Гороскоп для Водолея на октябрь

Вам нравится подстраивать под себя обстоятельства? В октябре 2023 года для Водолеев все произойдет наоборот. Ситуации то и дело будут непредсказуемыми, еще вчера намеченные планы начнут срываться. Держать под контролем других людей и вовсе не получится. Приготовьтесь действовать решительно, избегая шаблонов. Только в этом случае можно получить ожидаемый результат.

Самым сложным для Водолеев в октябре станет контроль над собственными эмоциями. Меркурий в восьмом доме намекает на нестабильность психического состояния. Однако проблемы лучше решать конструктивно, не повышая голоса на других. Если вы попали под власть тоски, страха, раздражительности - погрузитесь с головой в работу. Бурная деятельность отвлечет от негативных мыслей.

Тем, у кого накопилось много свежих идей, пора заняться их реализацией. Благодаря этому вы можете получить новую должность на работе и повысить авторитет среди коллег. Обязательно прислушивайтесь к подсказкам своей интуиции. В октябре внутреннее чутье поведет вас правильным путем. Судьба предоставит шанс решить проблему, с которой долго не удавалось справиться, но делать это придется самостоятельно, не рассчитывая даже на близких людей.

Любовный гороскоп. Некоторых из Водолеев в октябре 2023 года ожидает разрыв с партнером. Но расставание вряд ли будет окончательным. Периодически бывший станет попадаться на глаза то тут, то там. Если встреч не избежать, постарайтесь поддерживать с этим человеком ровные отношения. Как говорится, плохой мир лучше хорошей ссоры.

Одиноким Водолеям звезды советуют присмотреться к своему окружению. Велики шансы на то, что дружеские отношения с хорошим знакомым перейдут во что-то большее. Середина месяца подходит для романтических сюрпризов в адрес второй половинки, а вот путешествие в дальние страны лучше отложить.

Можно неплохо отдохнуть и на собственной даче или организованном пикнике. В конце месяца личная жизнь Водолеев будет просто сказочной до тех пор, пока идиллию не нарушат третьи лица. Кое-кто из завистников захочет поссорить влюбленных.

Деньги и карьера. Пытаясь достичь карьерных высот в октябре, можно надорваться, если брать на себя слишком много. Лучше решать повседневные задачи, постепенно продвигаясь вперед. Желанием иметь много денег вы никого не удивите, но не стоит забывать о репутации. Активное расталкивание локтями конкурентов вызовет у окружающих удивление и неприязнь.

Также не стоит "заламывать" цену за свои услуги. В октябре будет выгодно инвестировать средства. В дальнейшем вложения дадут неплохую прибыль. На первую половину месяца не стоит рассчитывать в плане финансов, поскольку Меркурий продолжит оставаться ретроградным. А вот, начиная с 15 октября, рост доходов станет очевидным.

Этот месяц в плане работы будет проверкой на зрелость, он покажет, насколько вы готовы брать на себя ответственность. Те, кто работает под чьим-то началом, смогут улучшить свои отношения с руководством. Если вы в поиске работы, не соглашайтесь на варианты, которые вас не устраивают.

Здоровье. Благодаря влиянию Марса, в октябре Водолеи наполнятся жизненной силой, что даст им возможность проявлять физическую активность. Кто-то даже отважится на путешествие в дальние страны, желая насладиться экзотикой. Несмотря на хорошее самочувствие, Водолеи будут обеспокоены состоянием своего здоровья и начнут уделять ему больше внимания, чем обычно.

Астрологи не рекомендуют Водолеям в этом месяце виды спорта, связанные с поднятием тяжестей и чрезмерными нагрузками. На пользу организму пойдет диета, содержащая фрукты и овощи красного цвета. В целом рацион должен быть сбалансированным, содержать витамины и минералы.

Полностью избежать стрессов вряд ли получится, а вот научиться менять свое отношение к проблемам и неприятностям вполне возможно. Женщинам-Водолеям стоит позаботиться о своей коже. Сделайте маски, используя натуральные компоненты. Любые косметические процедуры в октябре дадут хороший результат. Удачными будут и попытки избавиться от лишнего веса.

Благоприятные дни - 3, 7, 11, 25, 29.

Неблагоприятные дни-5, 9, 23, 27.

Гороскоп для Рыб на октябрь

Рыбы, стремящиеся к успеху, в октябре должны стать более прагматичными. Это лучшее время для заботы о себе и о тех, кто на протяжении многих лет делил с вами испытания. Многим представителям знака придется пересмотреть любовные, дружеские и деловые связи. Пора ответить себе, наполняют ли вас эти отношения или, наоборот, опустошают. Общение и тесное взаимодействие с друзьями, родственниками и деловыми партнерами поможет найти ответы на насущные вопросы.

Рыбы ловко справятся с бытовыми и рабочими делами. Звезды рекомендуют, наконец, подружиться с тайм-менеджментом: грамотное планирование позволит больше успевать, сохраняя при этом бодрое настроение.

Пора взглянуть на привычные вещи с другого ракурса. Достаточно стать на место партнеров, оппонентов и просто людей, с которыми вас сталкивает судьба. Ознакомившись с их точкой зрения, Рыбы смогут справиться с давними проблемами. Они удивятся, насколько это быстро и просто.

Кому-то захочется уклониться от конфликтов и труднорешимых вопросов. С одной стороны, эта тактика поможет избежать выгорания и нервного перенапряжения. А с другой - есть риск прослыть известным и профессионально несостоятельным человеком.

В этом месяце достаточно просто найти источники вдохновения. Домашние животные, огородные дела, живопись и фотосъемка, активные игры на свежем воздухе - эти привычные вещи принесут много радости.

Рыбам удастся почувствовать себя маленькими детьми, ведь окружающие окутают их всесторонней поддержкой. Главное-не искать подвоха, а спокойно принимать любовь и заботу. Помните, что не все в этом мире дается авансом, порой Вселенная щедра просто так.

Любовный гороскоп. Одиноким Рыбам звезды рекомендуют приостановить активные поиски. Октябрь - не лучшее время для знакомств, особенно на сайтах. Не исключен служебный роман. Как бы ни хотелось прыгнуть в омут с головой, сначала удостоверьтесь, что новый избранник не состоит в романтических отношениях с кем-то еще.

Представители знака, которые находятся в длительных отношениях, должны отказаться от конфликтов со второй половинкой. Семейным Рыбам может показаться, что партнер на них давит. Сейчас важно не идти на поводу у собственных негативных эмоций. Если какая-то проблема не дает покоя, решать ее нужно совместно и с холодной головой.

Первая декада октября-лучшее время, чтобы пересмотреть привычки и поведение в целом. Это позволит найти внутренний баланс и гармонизировать отношения с партнером.

Деньги и карьера. В первой половине месяца Рыбы столкнутся с проблемами на работе. Кому-то будет трудно найти общий язык с клиентами, а кому-то и вовсе захочется отгородиться от окружения стеной. Такой подход может существенно подорвать деловые отношения.

Зато после 15 октября начнутся перемены к лучшему: дела сдвинутся с мертвой точки, на горизонте появятся выгодные контракты, которые в дальнейшем принесут хорошую прибыль. Представители знака, которые до недавнего времени предпочитали проводить время в уютном коконе, начнут выходить в свет. Такая активность поможет обрасти деловыми контактами и получить важный профессиональный опыт. И не бойтесь браться за рискованные проекты, главное - не влезайте в долги.

Вторая половина октября-прекрасное время для взаимодействия с аудиторией и потенциальными клиентами. Стоит сделать упор на благотворительности, развитии социальных сетей, анкетировании, проведении лекций и семинаров.

Несмотря на приложенные усилия, Рыбам не удастся значительно изменить материальное положение. Но упорный труд поможет создать предпосылки для улучшения благосостояния в обозримом будущем.

Здоровье. Многим Рыбам захочется испытать свои силы и нащупать пределы возможностей. Отсюда тяга к экстремальным видам спорта. Гороскоп предупреждает, что сейчас нельзя бросаться в опасные развлечения без должной подготовки. Соблюдение техники безопасности-наше все, как бы скучно это ни звучало.

Также звезды рекомендуют воздержаться от экстремальных диет, обещающих стремительное похудение. Лучше сделать упор на регулярных физических упражнениях и сбалансированном питании. И чаще выходите на улицу, пока позволяет погода. Если удастся найти баланс между работой и отдыхом, октябрь запомнится отличным самочувствием и отличным настроением.

Благоприятные дни: 1, 4, 15, 24, 28 октября.

Неблагоприятные дни: 6, 17, 26 октября.