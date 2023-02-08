Астрологи считают, что Овнам сложно "подружиться" с деньгами.

Приближается весна, а вместе с ней грядут глобальные перемены. Астрологи рассказали, кого в ближайшие несколько месяцев может настигнуть нищета. Вместе с деньгами некоторые знаки Зодиака могут потерять последнюю надежду на счастье. Кого это ждет - читайте ниже.

Овен

Астрологи считают, что Овнам сложно "подружиться" с деньгами. Они могут быстро их зарабатывать, но еще быстрее с ними прощаются. Весной 2023 года Овны могут крупно "погореть" и остаться без средств к существованию. Всему виной азарт и беспечность.

Овнам стоит начать ценить деньги. Не стоит заключать пари, играть и повышать ставки, к добру это все не приводит. Астрологи считают, что если Овны начнут терять деньги из-за своей же безответственности, то от них начнут отворачиваться друзья. Вместе с ними уйдет последняя надежда на счастье. А потому пересмотрите свои привычки и избегайте ситуаций, которые могут лишить вас всех средств.

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Близнецы

Близнецы могут "влипнуть" из-за внезапного желания понравиться людям. Не стоит задаривать друзей подарками и пытаться купить любовь человека, который вам нравится. Люди понимают, когда им что-то дают не от чистого сердца, некоторые умеют этим пользоваться.

Астрологи советуют Близнецам задуматься о вложении своих денег во что-то ценное. Так вы сможете сохранить свои сбережения, а соблазн спустить всю зарплату на вечеринку для друзей, которые совсем это не ценят, пропадет. Если вы покажете, что не готовы оплачивать чужие прихоти, то увидите, кому вы по-настоящему нужны.

Ранее астрологи назвали три знака Зодиака, которым весна 2023 принесет любовь.

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