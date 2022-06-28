Чтобы поддерживать свое здоровье и физическую форму надо вести активный образ жизни. Но очень важно найти свой вид спорта.

Занятия спортом полезны как для здоровья, так и для поддержания физической формы. Каждый человек отдает предпочтение разным видам - кому-то нравится бег, кто предпочитает плавание, а кому-то по душе йога.

Астрологи спросили совета у звезд и рассказали, какой вид спорта лучше всего подходит для каждого знака Зодиака.

Овен

Люди с этим знаком зодиака показывают отличные результаты в спорте. Им хорошо подходят такие виды спорта как футбол, баскетбол, хоккей, волейбол. Не хуже Овны справляются с силовыми тренировками, такими как бокс или борьба.

Телец

Это довольно спокойные люди, которые ценят комфорт. Для них подходят занятия такими видами спорта как, например, фигурное катание, художественная гимнастика.

Близнецы

Больше всего таким людям подходят "воздушные" виды спорта, и те, где необходимы высокая скорость реакции и координация. Идеальный вариант - фехтование или аэройога или теннис или волейбол. Кроме того, Близнецы будут комфортно чувствовать себя в велоспорте.

Рак

Рак - ранимая натура. Если таким людям и заниматься физической активностью, она должна сочетать в себе элементы искусства. Поэтому им прекрасно подойдет художественная гимнастика или фигурное катание.

Лев

Львы в плане спорта похожи на Овнов: им при этом необходимо быть лидером. Поэтому им подходит футбол, волейбол, хоккей, художественная гимнастика, фигурное катание.

Дева

Девы - люди Земли. Они отдают предпочтение спокойным видам спорта с терапевтическим эффектом. Один из наиболее выгодных для Дев видов спорта - синхронное плавание. Также подойдут шахматы и йога.

Весы

Весы тянутся в гармонию и созидание. Поэтому им подойдут бальные танцы и фигурное катание в паре. Также они могут себя проявить в теннисе, прыжках с трамплина, баскетболе и волейболе.

Скорпион

Скорпионы любят прилив адреналина, поэтому им подойдут бег, велоспорт, авто и мотоспорт.

Стрелец

Стрельцы любят разные виды гонок: от обычного бега - до автогонок.

Козерог

Благодаря целеустремленности Козероги достигают всего, чего хотят: марафонский бег или велоспорт, скалолазание, горные лыжи и, конечно же, любые виды спорта, предусматривающие езду на длительные дистанции именно для них.

Водолей

Спорт может стать для представителей этого знака Зодиака замечательным хобби. Поэтому можно заниматься биатлоном или же другими многоборьями.

Рыбы

Рыбы часто далеки и от строгого спорта, отдавая предпочтение занятиям в фитнес-клубах и бассейнах. Поэтому больший потенциал представители этого знака Зодиака будут иметь в водных видах спорта.

Ранее УНИАН публиковал гороскоп здоровья на июль 2022. Астрологи советуют побеспокоиться о своем здоровье, которое может подвести вас в любую минуту.

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