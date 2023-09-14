Им не повезет в ближайшее время.

Астрологи назвали два знака Зодиака, для которых сентябрь будет фатальным в плане личной жизни. Их отношениям наступит крах, потому что они просто не смогут простить предательство.

Рак

Обычно спокойные и семейные Раки выбирают себе более экспресивных партнеров. В этом их главная проблема. Если вы изначально не сходитесь с человеком, как пазл, то стоит подумать о том, чтобы поискать другого партнера. Но вы не из робкого десятка, поэтому пытаетесь доказать, что у вас может быть счастливая семья.

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Однако помните, что не все готовы сидеть дома и работать только над отношениями. Вполне вероятно, что ваша вторая половинка могла заскучать, а как результат, найти себе источник энергии. Уже на днях вы можете об этом узнать. Скандал, увы, перерастет в расставание.

Скорпион

Скорпион - это очень эмоциональный знак Зодиака, который считает, что ему все позволено. Только они могут чудить абсолютно все, что хотят, а всем остальным нужно им подчиняться. Такое поведение Скорпионов, как следствие, приводит к тому, что у них возникают конфликты с партнерами.

Высока вероятность, что в сентябре повторится подобная ситуация, которая приведет к тому, что ваша вторая половинка психанет и уйдет от вас. Вернуть ее будет крайне сложно, потому что для начала вам нужно будет изменить свой характер.

Напомним, середина сентября сулит трем знакам Зодиака головокружительный успех.

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