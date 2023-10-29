Они получат много денег.

Астрологи назвали два знака Зодиака, которым в конце октября крупно повезет в финансовом плане. Они могут значительно улучшить свое материальное положение.

Водолей

Водолеи могут получить крупную премию после того, как выполнят те задачи, которые перед ними поставило руководство. Вы успешно с ними справитесь, если привлечете к этому своих коллег. Вместе вам удастся не только показать хороший результат, но и превзойти самих себя. Не действуйте в одиночку, потому что так вы только дольше будете сидеть над задачами.

Видео дня

В ближайшие дни вы получите крупную сумму денег, благодаря чему сможете порадовать себя чем-то приятным. Астрологи говорят, что успех не за горами.

Лев

Львы уже в октябре могут совершить какой-то прорыв в карьере. Возможно, вы долго вынашивали какую-то идею, однако уже вот-вот и она выстрелит у вас. Вы сделаете все в лучшем виде, что принесет вам славу и деньги. Совсем скоро вы будете пожинать плоды своего труда.

Кроме того, вы сможете заработать много денег. В начале ноября можете задуматься о покупке недвижимости или автомобиля.

Напомним, конец осени принесет этим знакам Зодиака безумную радость.

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