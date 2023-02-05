Астрологи считают, что Овнам стоит отказаться от спонтанных покупок.

Неделя с 6 по 12 февраля готовит испытания для трех знаков Зодиака. Они рискуют обнищать и потерять все свои сбережения. Кому стоит опасаться - читайте ниже.

Овен

Астрологи считают, что Овнам стоит отказаться от спонтанных покупок. Вы можете потратить деньги на то, что совсем вам не нужно. Не нужно думать, что деньги быстро вернутся к вам, если вы их легко отпустите.

Постарайтесь экономить, затяните пояс потуже. Овнам стоит считать каждую потраченную копейку.

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Телец

Тельцы должны научиться отказывать. Не одалживайте никому денег, многие люди просто пользуются вашей добротой. Также не стоит помогать первому встречному, вас могут обмануть аферисты.

Астрологи советуют Тельцам, если они сильно хотят отдать часть своих денег на благотворительность, адресно помочь именно тем людям, честность которых не вызовет сомнений.

Водолей

Водолеи могут пострадать из-за своей невнимательности. Не подписывайте важные документы, на этой неделе вам стоит отказаться от важных решений. Помимо этого, вы можете попросту потерять кошелек со своими банковскими картами.

Следите за своими вещами и будьте внимательны во всем. Возможно, вы потеряете много денег из-за того, что нанесете случайный урон посторонним людям.

Ранее астрологи рассказали, что трем знакам Зодиака стоит ждать беды. Их мечты разобьются в дребезги.

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