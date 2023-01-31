Рожденные под этими знаками рискуют испортить себе жизнь.

Астрологи назвали знаки Зодиака, представители которых могут столкнуться с неприятностями на текущей недели до 5 февраля.

Речь идет о двух знаках Зодиака. Рожденные под ними рискуют испортить себе жизнь.

Неудачники недели по знаку Зодиака - кто в списке

Нападки со стороны недоброжелателей на текущей неделе грозят Скорпионам. Астрологи рекомендуют представителям данного знака заняться защитой свои активов и обязательно смотреть в оба, избегая контактов с ненадежными людьми. Также в указанный период Скорпионам придется забыть слово "хочу" и принимать решения взвешенно, если они не хотят сильно усугубить свое и без того шаткое положение.

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Не менее напряженная неделя ждет Водолеев. В последнее время их жизнь полна неожиданностей, которые в основном не сулили ничего хорошего. Сейчас ситуация начнет меняться, но расслабляться рано - неприятности будут подстерегать на каждом шагу. Особенно избегать до конца недели им стоит пренебрежительное отношение к окружающим.

Ранее астрологи назвали знаки Зодиака, представители которых будут особенно удачными на текущей неделе до 5 февраля.

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