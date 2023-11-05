Для некоторых очень удобное время, чтобы раскрыть свой потенциал.

Эзотерики составили прогноз на 6 ноября для всех знаков Зодиака. Что карты Таро предвещают именно вам - читайте дальше.

Овен

Карта "Семерка Жезлов". Завтра семерка Жезлов призывает вас отстаивать свои позиции. Получение этой карты указывает на то, что сейчас вы чувствуете в своей жизни какое-то препятствие. Ваш первоначальный инстинкт может заключаться в том, чтобы отступить, поддавшись любому вызову, стоящему на вашем пути. Однако очень важно отстаивать то, во что вы верите.

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Телец

Карта "Луна". Не позволяйте страху побороть вас. Завтра могут нахлынуть воспоминания о прошлом, которые вы хотели бы поскорее забыть. Это может быть что-то сокровенное, что вы пытались спрятать в подсознании, надеясь, что со временем все решится само собой. Вместо того, чтобы пытаться игнорировать эту проблему, решите вывести ее из тени и исцелить.

Близнецы

Карта "Десятка Пентаклей". Она олицетворяет безопасность, а также успех и достижения. Так что, наконец, все наладится, и вы получите чувство удовлетворения от того, что не сдавались, как бы тяжело ни было.

Рак

Карта "Туз Жезлов". Туз Жезлов символизирует новое начало и весь потенциал, который несет в себе это новое начинание. На этой неделе вы получаете стимул для реализации того нового пути или проекта, который вы страстно желали, но до сих пор не реализовали. Используйте это время для того, чтобы сделать первые шаги на пути к достижению этой цели.

Лев

Карта "Шестерка Жезлов". Шестерка Жезлов - это карта решимости и чести. Она указывает на то, что вы не только упорно трудились и достигли поставленных целей, но и начинаете получать за это признание. Когда ваши достижения признают - наслаждайтесь этим моментом.

Дева

Карта "Пятерка Мечей". Стоит разумно выбирать свои сражения. Пятерка мечей указывает на то, что в какой-то сфере вашей жизни назревает конфликт. Пытаясь доказать свою правоту, вы можете сказать или сделать то, о чем потом будете сожалеть, а также испортить отношения с другим человеком. Поэтому думайте прежде чем начать отчаянно дискутировать.

Весы

Карта "Двойка Жезлов". Перед вами открывается целый мир возможностей, но сейчас не время действовать импульсивно или инстинктивно. Неисследованная территория может привести к долгосрочному успеху, если идти к ней с реалистичными ожиданиями и четким планом.

Скорпион

Карта "Король Кубков". Король Кубков-человек проницательный, эмоционально уравновешенный и контролирующий ситуацию. Получение этой карты-напоминание о необходимости использовать свою эмоциональную зрелость, когда вы будете разбираться с тем, что жизнь подбросила в последнее время.

Стрелец

Карта "Девятка Пентаклей". Наслаждайтесь плодами своего труда. Вы вкладывали в свои цели кровь, пот и слезы, и теперь видите заслуженный успех как результат своих усилий. Пришло время воспользоваться тем материальным комфортом, который Вы себе создали.

Козерог

Карта "Рыцарь Жезлов". Рыцарь Жезлов - импульсивная карта, указывающая на чувство беспокойства, которое может привести к потрясениям в вашей жизни. Возможно, вы уже готовы пойти по определенному пути, но, наверное, стоит еще раз хорошо обдумать. Это нелегко сделать, когда вы увлечены чем-то, но эта карта напоминает о том, что хорошо продуманный план способствует долгосрочному успеху.

Водолей

Карта "Рыцарь Мечей". Рыцарь Мечей - это карта, предостерегающая от того, чтобы добиваться желаемого любой ценой. Да, это хорошо, когда вы обладаете непоколебимым честолюбием, но только в том случае, если вы сначала обдумаете все проблемы и последствия.

Рыбы

Карта "Тройка Жезлов". Возможности для вас сейчас поистине безграничны! Тройка Жезлов сигнализирует о том, что будет множество возможностей расширить свои горизонты в той или иной степени. Посмотрите на мгновение за пределы своих нынешних обстоятельств и подумайте о своем будущем.

Напомним, что ранее мы рассказывали, что ноябрь для некоторых знаков Зодиака станет месяцем вызовов и побед. Узнайте, что звезды предсказывают именно вам.

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