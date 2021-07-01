Девиз месяца: "Творчество заразительно. Распространяйте его".

Астрологи рекомендуют Девам в июле 2021 стоять на своем, даже если кажется, что сил больше нет. Начало месяца - самое благоприятное время, чтобы дать волю чувствам и проявить индивидуальность. Сдерживать амбиции будете потом.

Гороскоп карьеры на июль 2021

Второй месяц лета не сулит Девам резкого обогащения, зато дает шанс на профессиональное развитие по всем фронтам. Сочетание Урана с противодействием Юпитера в первой декаде июля раскрывает творческий потенциал и обеспечивает массу интересных идей. Вы можете поделиться ими с коллегами, но сами не реализовывайте.

С 12 июля звезды рекомендуют умерить свою прямолинейность и постараться не высказываться резко о коллегах. Нептун вступает в противодействие, и такие действия могут негативно отразиться на вашей карьере. Следите за жестами и интонациями сотрудников - внимательность поможет вам найти и обезвредить недоброжелателей.

В период с 23 июля и до конца месяца не открывайте свой бизнес и не меняйте работу. Ваша лучшая стратегия - скромность, а большие свершения ждут впереди.

Любовный гороскоп на июль 2021

Читайте такжеГороскоп карт Таро на июль 2021: что подготовили карты для каждого знакаАстропрогноз в амурных делах предупреждает - следите за качеством своих знакомств. От этого зависит обстановка в личной жизни. Будьте внимательны: с 1 по 12 июля вы встретите тех, кто послан вам судьбой. Слушайте, о чем они говорят. Это, своего рода, предсказание о вашем будущем.

С 11 июля Венера будет находиться в знаке Льва, и вы сможете узнать о перспективах в личной жизни. Не говорите об этом вслух - вам откроется тайна, которую не обязательно знать партнеру или претенденту на его место.

Девам, которые состоят в отношениях, звезды рекомендуют сохранять верность и не предаваться грехам. Если же всё-таки нечто подобное произошло - сохраняйте спокойствие. Личные границы необходимы и, если партнер вас любит, то поймет.

Семейные Девы в июле 2021 будут заняты домашними делами. Все, что касается семьи и создания уюта, ляжет на их хрупкие плечи. Такая деятельность порадует представителей знака и принесет свои плоды в будущем.

Наиболее благоприятный период для того, чтобы побыть с семьей - с 12 по 24 июля. На вас будет влиять Солнце, а значит, вы станете притягательными для всех поколений близких вам людей. Постарайтесь нести только добро и не быть тираном.

Гороскоп здоровья на июль 2021

В первую неделю месяца лучше всего посетить врачей. Особенно, если вы давно собирались. Уран расположен гармонично, а значит вероятность ошибки в диагнозе или обследовании очень мала.

В период с 9 по 20 июля Нептун будет расположен напряженно. Ухудшится состояние кожи и она потребует дополнительного ухода. Лучше всего - пересмотреть свой рацион питания и исключить некоторые продукты.

Конец месяца, а именно срок с 21 по 31 июля, ознаменуется влиянием Черной Луны. В такое время лучше не пытаться «прыгнуть выше головы». Перестаньте нервничать, займитесь собой. Проводите время с родственниками, гуляйте, уделяйте время хобби и творчеству.

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Автор: Кристина Кащавцева