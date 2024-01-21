Рассказываем, может ли говорить об опасности примета - ласточки вьют гнездо над окном или под крышей.

Природа - это вечный молчаливый спутник-сосед человечества. У нее есть свои законы и свои представления о сотворении мира. Иногда человек противоречит природе, иногда природа противостоит человеку, однако союзов и союзников у этих двух сил намного больше, чем может показаться на первый взгляд. К примеру, давний и добрый друг человека, посланник добрых вестей и уютный сосед из мира природы - это ласточка. Как и у человека, у птицы есть свое пристанище - ласточкино гнездо.

Казалось бы, обыденное дело, всего лишь птичий домик, но примета - ласточка свила гнездо, является одной из самых правдивых и важных для человека, слышащего знаки природы. Былин, сказаний и прочих поверий по этому поводу существует огромное множество.Что значит, если ласточка свила гнездо рядом с вами - читайте в материале УНИАН.

Почему ласточки строят гнезда возле людей

Животный мир очень часто пересекается с человеческим на протяжении всего существования жизни на Земле. Далеко не каждое существо для человека представляло добычу, ко многим живым соседям человек относился с вниманием и особым трепетом, так как они могли послужить предсказателями скорого будущего, не стала исключением и ласточка. Почему ласточки строят гнезда возле людей, человеку стало понятно не сразу. Изначально, добывая птиц, как питание, способности такого живого существа человека не интересовали, но все изменилось с ходом времени. Ласточка свила гнездо - значит место безопасное, к таким умозаключениям стали приходить люди, наблюдая за жизнью птиц.

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И это не удивительно, ведь когда ласточки строят гнезда, они обязательно выбирают для себя и своего потомства только самую лучшую местность. Изначально они старались селиться в теплых, но высоких щелях скал и дырах насыпей, но чем сытнее и безопаснее становился человек, тем и ближе селилась к нему ласточка. Что значит, если ласточка свила гнездо, человек смог понять только по истечении некоторого времени, ведь наблюдать за этими шустрыми птицами непросто.

Если ласточка свила гнездо под крышей - примета однозначно хорошая

Такое событие - показатель глубокого расположения и доверия птицы к вам. К чему ласточки вьют гнездо на доме, давно поняли наши предки. Наблюдая за птицами, они заметили, что если ласточка свила гнездо под крышей дома или ласточка свила гнездо в доме, это будет сулить скорый крупный достаток и семейное счастье для жителей дома. Если же ласточка свила гнездо в сарае - примета предсказывает вам скорое финансовое благополучие и большой достаток, ведь сарай для ласточки - это продуктовая сокровищница.

Если же ласточка свила гнездо под крышей - примета знаменует скорый переезд либо расширение домовладения, также эта примета может свидетельствовать о скором пополнении в семье.

Но если гнездо нарушает привычный жизненный цикл и мешает нормальному проживанию, совершенно логично может возникнуть вопрос, а можно ли убрать гнездо ласточки? Конечно, вам это сделать никто не запретит, и несуеверные люди зачастую так и поступают, однако если вы не хотите навлечь на себя неприятности, оставьте все как есть, ведь ласточка не просто так вьет гнезда в самых безопасных местах - этим она показывает и доказывает, что человек ей не враг, а друг и союзник. В любом случае, хлопоты не заставят себя долго терпеть, ласточка - птица перелетная, ее визит недолгий, так что, успев только-только привыкнуть к ней, вам скорее всего придется расставаться до новой весны.

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