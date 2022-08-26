Можно ли дарить посуду на новоселье и какие вещи нельзя приносить в дом близких людей - узнайте в материале УНИАН.

Выбор подарка на какое-либо мероприятие - та еще процедура, поклонников у которой, как правило, мало. К таким ситуациям относится и новоселье, на которое вас могут пригласить. С пустыми руками туда идти нельзя, а что покупать - непонятно.

УНИАН расскажет, что нельзя брать, когда идешь в гости в новую квартиру, чтобы не навлечь беду на хозяев.

Ранее мы говорили о том, что нельзя принимать в подарок и дарить в принципе, а также что не принято дарить на свадьбу молодым.

Что нельзя дарить на новоселье - список запрещенных предметов

Если вы не хотите, чтобы близкие люди после дружеских посиделок в новой квартире окунулись в пучину бед и неприятностей, воздержитесь от покупки следующих вещей.

Зеркало

Несмотря на то, что этот предмет интерьера считается весьма популярным и стильным, а также нужным в каждой квартире, дарить его на новоселье не рекомендуется. Согласно приметам, зеркала открывают портал в потусторонний мир и притягивают нечисть, а это не лучшее соседство для новоселов.

Ножи и ножницы

А также другие колюще-режущие предметы. Бабушкины поверья гласят, что такие предметы привлекают в дом ссоры и разногласия, а в жизни хозяев появится "острота", но в плохом смысле. Если вам всё-таки кажется, что лучшего подарка не найти - возьмите взамен какую-нибудь монетку в виде откупа.

Деньги и кошельки

Многие люди верят, что если подарить адресату кошелек или деньги, то таким образом получится привлечь в его жизнь богатство и процветание. На самом деле, ситуация "работает" в обратную сторону - вы отнимаете у человека возможность стать финансово обеспеченным.

Часы

Старинные приметы твердят, что часы отсчитывают время до смерти человека. Если вы купите в подарок на новоселье такой метроном, то запустите процесс отсчета дней жизни друга или подруги в новом жилище. Настоятельно не рекомендуется поддаваться соблазну и покупать часы - если хозяева захотят, то приобретут их себе сами.

Жемчуг и украшения из него

Издавна считается, что жемчуг символизирует женские слезы, и та девушка, которая его носит, будет много плакать. Вручая такой подарок, вы обрекаете женщину на несчастливую семейную жизнь и превращаете ее в магнит для неприятных ситуаций и негативных эмоций.

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