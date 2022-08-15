Можно ли дарить свечи на свадьбу и почему набор постельного белья - крайне неудачный вариант - узнайте в материале УНИАН.

Свадьба - торжество, которое надолго остается в памяти у молодоженов. Несмотря на огромное количество приготовлений, дел и затрат, все равно женитьба считается одним им самых главных событий в жизни. УНИАН расскажет, что нельзя дарить супругам, чтобы не испортить им дальнейшую семейную жизнь.

Ранее мы говорили о том, что нельзя принимать в подарок и дарить на день рождения.

Что не принято дарить на свадьбу - список запрещенных предметов

Если вас пригласили на торжественное мероприятие, а вы не знаете, что подарить молодым - сверяйтесь с нижеприведенным перечнем, чтобы не допустить фатальную ошибку.

Антиквариат

Даже если вам кажется, что ретро-вещица - это удачный подарок, несущий в себе удивительную историю и энергетику, то не спешите очаровываться. На самом деле, подобные вещи хранят воспоминания о прежнем хозяеве и далеко не всегда они оказываются положительными. Поэтому не стоит подвергать опасности брачующихся.

Детские вещи

Согласно народным приметам, подарить одежду для еще нерожденного малыша - это к беде и трудностям с зачатием ребенка. К тому же, вы до конца не знаете, как пара относится к возможности наследника и планируют ли молодые его вообще. Оставьте им возможность решать самостоятельно - сконцентрируйтесь на желаниях супругов.

Зеркала

Опытные эзотерики говорят, что зеркала - мистический предмет, который, кроме того, что является связующим звеном между миром мертвых и живых, так еще и подталкивает человека к самолюбованию. Из-за этого у кого-то из молодых может развиться эгоизм, а отношения "дадут трещину".

Свечи

Народные поверья гласят, что свеча символизирует долговечность брака - она пока горит, люди любят друг друга. Это опасный символ, так как рано или поздно свеча погаснет, а вслед за ней охладеют друг к другу и ее обладатели. Не дарите свечи не свадьбу и не искушайте судьбу, ведь если новоиспеченным мужу и жене нравятся такие вещи, то они купят себе их сами.

Часы

Популярное суеверие о часах основывается на том, что любой циферблат - настенный или наручный - отсчитывает время своего владельца до кончины. По этой причине нельзя дарить часы человеку просто так, а на свадьбу - тем более. Это может привести или к разрыву, или даже к смерти кого-то из пары.

Пустые вазы

Ваза, даже красивая, но пустая внутри - примета к бедной и неинтересной жизни. Если уж вы точно решили, что хотите подарить на свадьбу вазу - положите на дно предмета монетку, чтобы нейтрализовать негативное значение поверья. То же самое касается и любых других предметов, которые могут быть пустыми внутри - бокалы, кастрюли, чашки и тд.

Кстати, дарить кухонную утварь не рекомендуется тоже, но не потому что это плохая примета, а потому что это банально и неэтично. Хозяйка дома сама решит, какая посуда ей нужна, а с вашей стороны такой подарок будет расценен как неуважение.

Постельное белье

Наволочки, простыни и пододеяльники, а также полотенца - это личные вещи, которые должны покупать те, кто будет их использовать. Привычка "делать как лучше" - проявление дурного тона, поэтому этикет настоятельно не рекомендует покупать постельное белье молодым.

К тому же, существует примета - если подарить супругам постельное белье с цветами, у которых есть шипы, то влюбленные скоро начнут ссориться, а их союз окажется на грани краха.

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