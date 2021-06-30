Девиз месяца: "Торопитесь, не спеша"

Июль сулит череду позитивных и негативных аспектов. Вам придется уметь проявлять гибкость, чтобы получить максимальную пользу из первых и избежать вторых. Даже если вам кажется, что всё происходит слишком медленно - расслабьтесь. Скоро вы почувствуете динамику во всех сферах жизни и насладитесь происходящим.

Гороскоп карьеры на июль 2021

Первые два дня июля лучше не предпринимать никаких активных действий, старт начнется плавно. Квадрат Меркурия к Нептуну 6 июля скажется на вашем самочувствии. Самооценка понизится, появится неуверенность в себе. Поэтому откажитесь от серьезных финансовых вкладов и не принимайте фундаментально важных решений. В этот период люди, которые хотят извлечь выгоду, посчитают вас отличной мишенью.

Если вам предстоят публичные выступления, отложите их до 12 числа. В этот день Меркурий войдет в тригон с Юпитером. Именно тогда честность и порядочность Близнецов принесут свои плоды. Переговоры с партнерами и подписание новых контрактов увенчаются успехом, а взаимоотношения с коллегами и партнерами станут более доверительными.

С 12 июля наладятся финансовые вопросы. Если вас не устраивала зарплата - будет возможность повлиять на ситуацию. Если не устраивала работа - получите выгодное предложение. 20 июля Меркурий составит секстиль Урану, что положительно скажется на тех Близнецах, чья профессиональная деятельность связана с наукой или творчеством.

В целом, денежная сфера в июле 2021 будет радовать Близнецов. После 20 числа финансовый поток пойдет в вашу сторону.

Любовный гороскоп на июль 2021

Читайте также30 июня 2021 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что нельзя делатьТем, кто ещё не нашел свою пару, стоит проявить осторожность в первые 10 дней месяца. Декада пройдет под влиянием Юпитера, в результате вы притянете недобросовестных людей, которые захотят воспользоваться вашей доверчивостью.

Начиная с 12 июля Близнецы попадут под защиту Венеры, поэтому смело могут влюблять, восхищать и очаровывать. Ваши таланты - ваша сильная сторона, используйте их для достижения своих целей. Отношения, начатые с 12 июля 2021 будут надежными и долговечными, даруя представителям знака счастье и благополучие.

С 11 июля Меркурий войдет в созвездие Рака, это особенно важно для семейных Близнецов. Вы будете заботиться о детях, родителях и всех членах семьи. Тригон Меркурия с Нептуном 24 числа поможет вам понять, что нужно сделать для укрепления домашнего очага. Но будьте внимательны - Меркурий встанет в оппозицию с Плутоном 25 июля, поэтому нужно быть сдержанным, проявлять мудрость и следить за своими словами и поступками.

Гороскоп здоровья на июль 2021

С 1 по 10 июля могут начаться проблемы с пищеварением. По возможности старайтесь питаться правильно и делать разгрузочные дни. Не употребляйте в пищу жареные, соленые, острые и жирные блюда. 7 и 8 июля - наиболее благоприятные дни для посещения гастроэнтеролога, как для тех, у кого есть хронические заболевания ЖКТ, так и для профилактического осмотра.

В период с 12 по 20 июля Близнецы будут находиться под влиянием Венеры. Воспользуйтесь этим, чтобы думать о себе больше, чем о других. Отложите все важные дела и уделите внимание собственному телу. Прислушайтесь к самочувствию и интуиции. Идеальный вариант - посетить косметологический салон, сходить на маникюр или к парикмахеру. Если такая возможность отсутствует, проведите SPA-процедуры дома.

Черная Луна будет действовать на представителей знака в период с 21 по 31 июля. В результате вы испытаете неприятные ощущения во всем теле. Скорее всего, это психосоматические нарушения, а не серьезные проблемы физиологического характера. Расценивайте такую ситуацию, как сигнал к тому, чтобы беречь свою психику. Для того, чтобы нормализовать состояние, астрологи рекомендуют проводить сеансы музыкотерапии. В крайних случаях советуют проконсультироваться к психотерапевтом. 26 и 27 июля - идеальный день, чтобы расслабиться и заняться медитацией наедине с собой.

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Автор: Кристина Кащавцева