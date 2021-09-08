Четыре знака Зодиака могут столкнуться с проблемами уже этой осенью.

Астрологи говорят, что Тельцы могут получить неприятную весточку, а Козероги - и вовсе впасть в глубокую депрессию. Почему некоторым знакам Зодиака надо быть более осторожными - читайте в материале.

Телец

Не зря говорят, что нельзя откладывать на завтра то, что моно сделать сегодня. О себе могут напомнить старые незавершенные дела или люди, с которыми вы не очень хорошо завершили отношения. Будьте готовы к тому, что осенью 2021 вам придется решать эти проблемы.

Рак

Раки будут разрываться между чувствами и разумом. Эмоциональные качели будут настолько сильными, что вы можете потерять голову. И здесь вас подстерегает самая большая опасность. Ни в коем случае вам нельзя отключать разум. Иначе вы рискуете оказаться в пучине серьезных неприятностей.

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Козерог

У вас может возникнуть глубокая депрессия из-за разлада в отношениях со второй половинкой. Постарайтесь открыться человеку, который рядом, расскажите о своих чувствах. В противном случае ваша отстраненность и закрытость сыграет с вами плохую шутку. Вы рискуете потерять своего возлюбленного. Но если все же это и произойдет, то вы сможете найти поддержку у друзей.

Водолей

У вас были некоторые проблемы на работе. Но это не значит, что вы должны отыгрываться на своих близких. Уделите им время, покажите свою любовь, докажите их ценность, чтобы не остаться в одиночестве.

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Автор: Диана Могилевич