Опасность нависла до начала июня, далее Меркурий вернется к привычной траектории, говорит астролог.

С 22 мая по 6 июня 2022 года происходит соединение Марса с Юпитером. Поэтому астролог Ольга Медвецкая рассказала, чем это грозит.

Как она написала на своей странице в Instagram, это положение планет - опасное.

"Высока вероятность эскалации конфликта, новой волны увеличения жестокости и насилия", - заявила астроэксперт.

Но Медвецкая сразу поспешила утешить: хорошая новость в том, что Меркурий скоро вернется к своей привычной траектории - 3 июня, пару дней придет в себя, и дела пойдут легче. Улучшение ожидается с 10-го числа следующего месяца.

Также астролог напомнила, что принятие США закона о ленд-лизе состоялось 9 мая, когда Меркурий уже почти стоял на месте перед его разворотом в направлении ретроградности. Это способствовало затягиванию процесса. А в нынешней ситуации это критически важно, каждый день важен.

Ранее одна из сильнейших экстрасенсов Украины Рубина Цыбульская дала прогноз для Украины в 2022 году по месяцам.

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