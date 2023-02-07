Уран будет сильно влиять на ход событий в феврале и марте, отметила Ирина Звягина.

Известный астролог и таролог Ирина Звягина предупредила об опасности, которая будет подстерегать в феврале и марте.

Соответствующее предупреждение она сделала, комментируя трагические события в Турции и Сирии, связанные с землетрясениями: "Уран-таки натворил беды… И произошло именно то, чего никто не ждал. У нас все мысли были о войне, а тряхнуло в другом месте. Это еще раз пример того, что с Ураном трудно предугадать, что и где случится. Его дело - нарушать наши планы, расчеты и подстраховки".

"И все же, Уран как-то предупреждает. Уже после события можно понять, что "звоночки" были. Каким-то особым чутьем мы уже знаем о приближающейся опасности или беде. Пишу это, потому что Уран будет сильно влиять на ход событий в феврале и марте. Держите при себе документы и лекарства. Не злоупотребляйте алкоголем, чтобы всегда быть в динамичном равновесии", - предупредила астролог.

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Также Звягина отдельно указала на то, что президент Реджеп Тайип Эрдоган "своим гороскопом сильно резонирует с войной":

"Его отодвигают этой всенародной бедой из поля влияния на другие процессы в мире, выводят из игры. Не знаю, может это отдельные явления мирового порядка, может все связано со всем. Но как же уязвима человеческая жизнь".

Напомним, астролог Ирина Звягина предупредила об огромных жертвах в феврале 2023 года.

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