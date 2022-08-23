Своим мнением эксперт поделилась в эксклюзивном интервью УНИАН.

Известный астролог Ольга Медвецкая рассказала, что ждет Украину уже в ближайшем будущем. Согласно данным эксперта, весна 2023 года принесет перелом в судьбе государства.

"В последнюю неделю того же марта 2023 года планета разрушения и трансформации Плутон начнет свой медленный переход к знаку свободы и революций – к Водолею. Пробудет он в этом знаке ближайшие 20 лет (за исключением второй половины 2023 года, когда он был ретроградным и вернется в знак Козерога). Это будет старт новой эпохи, который ознаменуется созданием новых межгосударственных объединений, которые будут характеризованы демократическими принципами. Их основой будут равенство всех участников с возможной отменой права вето у "избранных" государств", - рассказала Ольга Медвецкая в эксклюзимном интервью для УНИАН.

Также она уточняет, что в период с конца марта по 1 мая 2023 года в мире будут расти революционные настроения, направленные на свержение единовластия.

"Однако разгорятся ли настоящие революции в этот период или уже после 2024 года - зависит от многих факторов. Летом 2023 года значительных событий не будет", - добавила Ольга.

Напомним, известный астролог предвидела точную дату, когда в Украине наступит мир.

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