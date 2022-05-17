Нестабильность будет ощущаться до начала июня, прогнозирует астроэксперт.

Астролог Ольга Медвецкая рассказала об опасных периодах для Украины в мае-июне 2022 года. Речь идет о соединении Марса с Нептуном, затем - с Юпитером, а также о лунном затмении.

Опасные даты астроэксперт раскрыла на своей странице в Instagram.

Соединение Марса с Нептуном 15 - 22 мая 2022 года может принести применение тайного оружия массового поражения, например, биологического или химического, говорит Медвецкая. Также, продолжила она, в этот период возможны возникновения аварийный ситуаций, связанных с использованием химии, усиление религиозного экстремизма, появление большого количества мошенников.

Кроме того, соединение Марса с Нептуном несет природные катаклизмы, связанные с водной стихией, выведение на чистую воду глобальных интриг и мировых заговоров.

"Об Украине мы можем говорить, что, вероятнее всего, нас будет касаться применение какого-то тайного оружия", - говорит астролог.

Рассказала астроэксперт и о лунном затмении 16 мая, которое состоится в знаке Скорпиона. Это явление будет подталкивать нас фиксироваться на всем негативном. Кроме того, оно несет кармические события, то есть жизненно важные, которых нельзя избежать.

Соединение Марса с Юпитером будет ощущаться после 22 мая и до 6 июня. Оно, по словам Медвецкой, будет нести эскалацию, увеличение агрессии. Возможно вовлечение в войну третьих государств или возникновение новых военных конфликтов в мире.

Ранее астролог Анжела Перл рассказала о том, когда закончится война в Украине. Она прогнозирует победу нашей стране.

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