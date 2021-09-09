Эти женщины любят все контролировать, они упрямы и несговорчивы.

Шесть знаков Зодиака среди женщин часто гнут свою линию, не желая прислушиваться к мнению окружающих. Для кого-то - это "плюс", а для кого-то - значительный "минус".

Овен

К этой даме нужно найти подход, тогда с ней можно построить хорошие отношения. Но если вы ее обидите, то знайте, что в проявлении негативных эмоций ей нет равных. Она очень упряма и безжалостна по отношению к своим врагам. В кратчайшие сроки она найдет способ, как вам отомстить.

Рак

Эти женщины очень подозрительны и изначально все видят в черных красках. Если же ее сомнения на ваш счет подтвердятся, то она сделает все возможное, чтобы вас наказать. Помните, что самое страшное - это когда женщина молчит. В этот момент она разрабатывает план по вашему уничтожению.

Лев

Если вы посмеете спорить со Львом, то будьте готовы к тому, что он просто вас уничтожит. Эти люди за словом в карман не полезут, и всегда знают что и когда сказать. В конфликтных ситуациях они очень упрямы и совсем несговорчивы.

Дева

Нельзя наступать на больные места Девы, иначе вы рискуете оказаться в ее "черном списке". Она превратится в сплошной комок ада, и покажет всем вокруг кто есть кто.

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Скорпион

Это самый агрессивный и жестокий враг, с которыми вы только можете столкнуться. Ее месть всегда очень хладнокровна.

Рыбы

Рыбы способны превратить вашу жизнь в ад и свести вашу самооценку к нолю. А все потому, что они не умеют управлять своей жизнью. И пытаются за ваш счет казаться лучше. Также они не брезгуют мстить даже за слово, которое им может не понравится.

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Автор: Диана Могилевич