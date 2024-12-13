Эти сериалы удивят сюжетом.

Пятница 13-е - день, окутанный мистикой и легендами. Если вы не из тех, кто прячется под одеялом от страха, а наоборот, хотите окунуться в мир загадочного и неизведанного, Netflix имеет для вас несколько увлекательных сериалов.

Жуткие приключения Сабрины

Этот сериал, основанный на комиксах Archie Comics, рассказывает историю юной ведьмы Сабрины Спелман, которая пытается совместить свою человеческую жизнь с магическим миром.

"Сабрина" - это не просто подростковая драма, а мрачная и атмосферная история, полная готического ужаса, мистики и сатиры на современное общество. Главная героиня сталкивается с тяжелыми выборами, темными ритуалами и борьбой между добром и злом.

Королевство

"Королевство" - это южнокорейский сериал, который захватывает зрителей сочетанием исторической драмы и зомби-хоррора. Действие разворачивается в средневековом Корейском королевстве, где вспыхивает загадочная эпидемия, превращая людей в кровожадных зомби.

В центре сюжета - кронпринц Ли Чанг, который оказывается втянутым в политические интриги и заговоры. Он вынужден не только бороться за власть, но и противостоять ужасной эпидемии, которая угрожает уничтожить все королевство.

Призраки дома на холме

На Netflix вышел захватывающий психологический хоррор-сериал, который получил высокие оценки критиков за глубину сюжета и жуткую атмосферу. Сериал, вдохновленный классическим романом Ширли Джексон, предлагает новый взгляд на историю семьи, которая возвращается в дом с темным прошлым, где когда-то произошли трагические события.

Эти два сериала - идеальный выбор для тех, кто хочет провести пятницу 13-е в компании мистики и загадочных историй.

Напомним, три самые смешные комедии 2024 года, которые стоит посмотреть.

Вас также могут заинтересовать новости: