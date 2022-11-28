Овнам стоит готовиться к непростым ситуациям.

Новая неделя с 28 ноября по 4 декабря, как предсказывают карты Таро, принесет неудачи сразу 4 знакам Зодиака. Кого ждет черная полоса и к чему готовиться, чтобы избежать еще больших неприятностей - читайте ниже.

Овен

Новая неделя принесет Овнам муки выбора. Вам придется найти в себе решительность и прислушаться к своему сердцу. Карты Таро советуют Овнам не противиться переменам, ведь они только кажутся болезненными. На самом же деле вас ждет освобождение от груза прошлого. Овнам также стоит готовиться к новым задачам, с выполнением которых не стоит торопиться.

Лев

Львам карты Таро советуют серьезнее отнестись к работе. Вы рискуете нарваться на неприятности, если не перестанет опрометчиво поступать. Львы сумеют ловко обойти все сложности, если замедлятся и будут обдумывать каждый свой шаг. Если же вы поторопитесь - ждите полосу неудач.

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Дева

Новая неделя нарушит все планы Дев. Забудьте о том, что собирались делать. Судьба решила распорядиться иначе. Девам нужно найти силы и справиться со всеми новыми неприятностями, которые на них обрушатся. Карты Таро советуют действовать решительно и не поддаваться влиянию окружающих.

Козерог

Козерогов ждет опасность. Череда неудач и серьезных проблем надвигается на представителей этого знака. Будьте осторожны, не верьте лести и похвале, среди вашего окружения есть коварные враги. В конце неделе Козерогов ждут внезапные перемены, однако стоит отнестись к ним с осторожностью. Не спешите радоваться.

Напомним, ранее стало известно, каким трем знакам Зодиака карты Таро сулят небывалую удачу.

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