Этот день появился не просто так.

Многие люди не понимают, для чего придумали 29 февраля и и почему этот день только раз в четыре года. Как оказалось, вокруг этой даты ходит много легенд, и, на самом деле, все не просто так.

УНИАН рассказывает, для чего нужно 29 февраля и кто рождается в этот день.

29 февраля 2024 - значение дня

Астролог Яна Тимощук говорит, что впервые про высокосный год человечество узнало в 45 году до нашей эры. Это произошло одновременно с введением нового календаря по приказу Юлия Цезаря, которого впоследствии и назвали юлианским.

Видео дня

"Все дело в летоисчеслении. Оно предусматривало привычный для нас год - 12 месяцев, продолжительностью 365 дней. Мы считывали сутки с неровным числом и округлили их до 24 часов. Сделали мы это потому, что скорость вращения планеты, конечно, не изменилась, но мы не знали, что делать с оставшимися 4 минутами. И когда в течении года эти 4 минуты набегали на полноценные сутки, мы добавили дополнительный день. Так и появилось 29 февраля. То есть все дело во времени", - говорит эксперт.

Магия 29 февраля - что произошло в этот день

По словам астролога, есть еще несколько историй этого дня. Тимощук говорит, что 29 февраля называли Кассианов день в память Иоанна Кассиана.

По легенде Кассиан, ишедший по дороге с Николаем Угодником, отказал в помощи обратившему к нему путнику из-за нежелания испачкать одежду. При этом мужчине, у которого застрял в грязи воз, помог Николай Угодник.

Когда путники пришли в рай, Бог поинтересовался, почему у Николая одежда грязная, а у Иоанна - чистая. За безучастие к бедным людям Бог лишил Касьяна ежегодных именин. Теперь вы знаете, почему 29 февраля раз в 4 года.

По другой легенде, святой Иоанн Кассиан только раз в 4 года имеет один выходной от работы, а он был работником стражи в аду. Его обязанности в этот день берут на себя 12 апостолов.

Кто рождается 29 февраля - эти люди особенные

Кроме Кассиана, 29 февраля праздную именины Ивана, а в католической традиции - Осфальд.

"Люди, рожденные в этот день, считаются избранными, способными быть пророками, могут обладать мистическими и эзотерическими навыками. Встреча с люди, которые рождены 29 февраля, может принести необычные знания. Название месяца февраль происходит от праздника очищения Фебруус, а именинникам приписывают умение исцелять", - отметила Тимощук.

Она добавила, что родители, как правило, если ребенок родится 29 февраля, пытаются записать дату его появления на свет на день раньше или позже, чтобы им не было обидно из-за того, что их день рождение будет раз в четыре года.

Также, по словам астролога, 29 февраля - День забытого времени.

29 февраля - ритуалы

Бытует мнение, что в этот день незамужние девушки могут сами сделать предложение своим избранникам. Говорят, что семья получится счастливой и крепкой.

Однако до полудня лучше не выходить из дома, чтобы не попасть в беду. Все важные события планируйте на вечер.

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