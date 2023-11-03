Рассказываем, как быстро учить стихи взрослым и детям без страданий.

Сложно найти взрослого человека, который бы в школьные годы не корпел над учебником по литературе. Тогда у нас (а теперь и у наших детей) возникал логичный вопрос о том, кто придумал учить стихи, зачем это нужно учительнице и конкретно "мне". УНИАН выяснил, в чем суть такого подхода.

Для чего нужно учить стихи - логичное объяснение

Если ваш ребенок не понимает, чем полезно учить стихи - объясните ему, что регулярная тренировка мозга на запоминание той или иной информации поможет абсолютно всегда. К примеру, если ему удастся запомнить несколько зарифмованных строк, он сможет быстро усвоить что-то посложнее - в том числе, имена персонажей любимых фильмов и мультиков, истории одноклассников и даже события из жизни.

Как научиться быстро учить стихи - первый метод

В случае, когда ребенок не может учить стихи или не хочет этого делать, постарайтесь найти индивидуальный подход. Не заставляйте, не ругайте, а разберите произведение по частям - его сюжет, его героев. Расскажите ребенку эту историю, но своими словами, а потом сразу же произносите строки стихотворения. Школьник должен понять смысл и заинтересоваться, иначе он не запомнит информацию ни при каких условиях - зазубривание результатов не даст.

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Как правильно учить стихи наизусть - второй метод

Для того чтобы учить стихи для памяти, для развития воображения, для общего образования, а не для оценки в дневнике, опытные педагоги рекомендуют такую тактику:

прочитайте стихотворение вместе с ребенком, обсудите его;

разъясните значение непонятных слов, найдите синонимы;

читайте строфу, а потом обсуждайте ее смысл, чтобы школьник понял сюжет;

предложите ребенку рассказать вам своими словами, что происходит в стихотворении;

попросите его сказать то же самое, но в стихах (так, как написано);

учите стихи дозированно - не заставляйте сидеть часами.

Каждому родителю важно понимать, что перед тем как заставить ребенка учить стихи, нужно представить себя на его месте. Подход с позиции "заставить" - это эмоциональное насилие, а под давлением никакая информация усвоена не будет.

Для того чтобы школьник запомнил информацию, выучил стих и даже проявил интерес к литературе, лучше уделить этому несколько дней. Тогда получится без нервов, криков и стресса разобрать произведение, прочесть и выучить его комфортно.

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