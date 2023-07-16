Рассказываем, как очистить лейку душа внутри и снаружи, чтобы она блестела.

Мытье ванной и душа - не самое приятное занятие, мало какая хозяйка с удовольствием этим занимается. Добавляет и страданий тот факт, что некоторые места особенно трудно отмыть. УНИАН выяснил, как почистить лейку душа уксусом и содой, а также лимонной кислотой по рецепту опытных хозяек.

Как почистить душевую лейку содой - лайфхак

Для того чтобы использовать этот уникальный способ и получить шикарный результат, разведите в глубокой емкости половину стакана соды и теплую воду так, чтобы консистенция напоминала зубную пасту. Перемешайте, наденьте перчатки и тщательно смажьте душевую лейку получившейся "кашицей". Оставьте на 25 минут, затем потрите щеткой или губкой и смойте водой. В итоге вы удивитесь, как убрать налет с душевой лейки, оказывается, просто и легко.

Как почистить душевую лейку уксусом - два способа

Использовать уксус в качестве моющего средства для душа можно по-разному. Первый вариант подходит для тех, кто разобрать лейку по каким-то причинам не может. Вам нужно взять целлофановый пакет, налить в него стакан уксуса и зафиксировать пакет на лейке канцелярской резинкой или скотчем так, чтобы проблемная часть конструкции была полностью погружена в уксус. Оставить на час, а потом снять пакет и промыть душ теплой водой.

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Второй способ идеален, если лейка разборная. Промойте ее водой из-под крана, чтобы убрать известковый налет внутри конструкции. Затем смочите старую зубную щетку в уксусе и почистите лейку. Далее налейте уксус в глубокую миску, положите туда деталь от душа и оставьте на ночь. Утром промойте теплой водой и вытрите мягкой тканью.

Как очистить лейку душа лимонной кислотой

В этом случае вам нужно налить в тазик горячую воду (можно кипящую) и развести в ней лимонную кислоту из расчета 50 грамм на 1 литр. Размешать, замочить в этом растворе душевую лейку на 1-2 часа, потом потереть щеткой и смыть теплой водой остатки средства.

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