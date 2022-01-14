Ванночка для ног снимает усталость и убирает неприятный запах.

Неудобная обувь и большая физическая нагрузка отражаются на наших ногах. Мозоли, огрубелости, грибок и неприятный запах поражают ступни, а сами ноги налиты болью и усталостью. Сделать ножки чистыми, мягкими и ухоженными помогут домашние ванночки. Это полезно не только для здоровья, но и для красоты, ведь такие растворы делают ступни гладкими и чистыми, готовыми к педикюру.

Мы рады поделиться рецептами ванночек в домашних условиях, чтобы ваши ноги больше никогда не страдали. Для разных целей можно использовать различные средства. В любую ванночку можно дополнительно добавить ароматное эфирное масло для приятного запаха.

Ванночка для ног с содой: от грибка, пота трещин на ступнях

Сода - дешевое и доступное в любом хозяйстве вещество. Содовые ванночки снимают усталость с ног, помогают очистить кожу перед педикюром, заживляют трещины и убирают запах пота.

Для ванночки вам понадобится теплая вода, комфортной для ног температуры. Приготовьте содовый раствор: 1 ст.л. соды на 2 л воды. Подержите ноги в воде 15 минут, очистите пемзой и сполосните чистой водой. Процедуру можно делать перед сном.

Ванночка для ног с морской солью: от напряжения и неприятного запаха

Солевая ванночка не только снимает напряжение, усталость и неприятные запахи, но и улучшает кровообращение в ступнях. Для приготовления ванночки лучше использовать именно морскую соль, но в крайнем случае можно обойтись обычной столовой.

Возьмите 2 столовые ложки соли на 4 л воды. Воды должна быть теплой. Перед процедурой помойте ноги с мылом. Опустите ноги в раствор и держите в воде 15 минут. Промойте теплой водой. Солевую ванночку можно делать 2 раза в неделю.

Ванночка для ног с перекисью водорода: от трещин и грубой кожи

Перекись - лучшее средство от трещин, огрубелостей и боли в ногах. Такое средство прекрасно размягчает ступни. Чем грубее кожа, тем больше перекиси вам понадобится.

Если кожа находится в запущенном состоянии - поможет распаривание ног. Растворите 4 ст.л. перекиси в 2 л воды. Опустите ноги в воду на 5 минут. После процедуры обработайте ступни пемзой и смажьте любым увлажняющим кремом.

Также из перекиси можно сделать раствор для смазывания ног. Соедините теплую воду с перекисью в пропорции 6:1. Смочите вату в растворе и протрите ступни и пальцы ног.

Ванночка для ног с ромашкой: от усталости

Читайте такжеКак быстро избавиться от похмелья: симптомы, таблетки и домашние средстваЗасушенная ромашка снимает усталость и чувство напряжения с ног, помогает бороться с потливостью. Хорошо делать такую ванночку на ночь после трудного дня.

Рецепт раствора прост: 2 ст.л. ромашки на 2 л теплой воды. Оставьте смесь на 5 минут настояться. Держите ноги в воде 20 минут, затем ополосните и наденьте чистые носки.

Мыльная ванночка для ног: от мозолей и натоптышей

Такая ванночка поможет убрать вросшие мозоли и натоптыши от неудобной обуви. За одну процедуру мозоли не убрать, поэтому стоит повторять её 3 раза в неделю.

Для приготовления раствора настругайте ненужное мыло (можно хозяйственное). Возьмите 2 ст.л. мыла и 5 ч.л. соды на 2 л воды. Погрузите ноги в воду на 30 минут и расслабьтесь. После процедуры протрите ступни мягким полотенцем и сразу наденьте носки.

Вас также могут заинтересовать новости: