Рассказываем, как называются таблетки от радиации, нужны ли они и чем можно помочь организму, не обращаясь к фармацевтике.

Нестабильная ситуация на ЗАЭС привела к тому, что в ночь с 4 на 5 июля многие украинцы затаили дыхание - ждали подрыва атомной станции. Однако этого не произошло, люди расслабились, а не стоило - провокация все еще возможна. УНИАН выяснил, какие бывают препараты от радиации и что нужно знать на случай подобного ЧП.

Какие бывают таблетки от радиации и стоит ли их пить

Действия при радиационной опасности должны быть осознанными и выверенными, без суеты и паники. К примеру, МОЗ дал несколько рекомендаций о том, что делать, если в момент аварии вы находитесь на улице - воспользуйтесь ими, чтобы не растеряться.

Ранее УНИАН говорил о том, что защищает от радиации в доме и квартире.

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При всем этом, нужно ли пить йодид калия при радиации - личное дело каждого. Определенно можно сказать только одно - вы можете выслушать любые советы, но решение лучше принимать самостоятельно.

Признаки радиации в организме зависят от дозы облучения - в одних случаях это отсутствие любых проявлений недомогания, в других - тошнота, рвота, головные боли, повышение температуры и расстройство ЖКТ, в самых тяжелых случаях - скорый летальный исход. Именно поэтому и помощь организму в таком случае должна быть основана не на советах из интернета, а на здравом смысле и опыте медиков.

Что выводит радиацию из организма - перечень продуктов

Стоит понимать, что ситуация, в которой вы съедаете яблочко, получив лошадиную дозу радиации, и не обретаете ни одного последствия заражения, не произойдет никогда - слишком уж губительно для организма такое воздействие.

Однако вы можете наполнить свой рацион максимально полезной едой, которая быстрее выводит изотопы и не позволяет им попадать в ваши органы и клетки:

зеленый чай;

грибы (все, кроме шампиньонов);

мед;

сухофрукты;

морепродукты;

чечевица;

овощи;

молочные продукты;

яйца и мясо;

рыба.

Также, чтобы не запутаться в том, какой продукт выводит радиацию из организма лучше всего, запасайтесь овощами, богатыми пектином и клетчаткой. Это может быть свекла, капуста, яблоки, тыква, киви, дыни, арбузы и другие фрукты и овощи.

Какой металл защищает от радиации - спасаем квартиру

Физики говорят, что не пропускает радиацию только свинец - это самый надежный материал, который станет преградой для гамма-лучей. Однако на втором месте по устойчивости оказывается бетон, а значит и бетонные стены.

Самые безопасные комнаты в доме - те, в которых нет окон, но есть внутренние перегородки. Проще говоря, чем больше препятствий между вами и источников взрыва - тем лучше.

Также считается, что наименьшая доза облучения будет у жильцов средних этажей - они находятся дальше всего от крыши и земли - поверхностей, на которых скапливаются радиационные осадки.

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