Важно знать, можно ли эвакуировать брошенную машину со двора.

Многие жители многоквартирных домов наверняка сталкивались с тем, что в их или соседнем дворе может длительное время стоять чей-то автомобиль. Это может вызывать как элементарные неудобства, так и тревогу. О том, как действовать, если во дворе стоит брошенная машина, - расскажем в материале.

Брошенное авто во дворе - в чем опасность

Такие машины могут по несколько год ржаветь во дворах и на улицах, при этом причиняя дискомфорт и неудобности для пешеходов и водителей. Также в них могут поселиться бездомные люди иди животные. Кроме того, их могут использовать наркоторговцы, оставляя в них "закладки", что может иметь плохие последствия для жителей двора, особенно детей. Также брошенная машина во дворе может быть заминирована, учитывая войну в стране.

Сколько может стоять брошенная машина во дворе - важно знать

В Украине существует проблема, суть которой в том, что если автомобиль припаркован без нарушений правил и стоит долгое время, то на законных основаниях от него избавиться будет проблематично. Поэтому ответ на вопрос, сколько дней машина может стоять без движения во дворе, не имеет конкретного ответа. Чтобы подтвердить "бесхозный" статус автомобиля, он должен более 3 лет стоять без движения. После этого можно приступать к определенным действиям, чтобы избавиться от него.

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Брошенная машина во дворе - что делать

Если долго стоит брошенная машина во дворе, куда обращаться зависит от того, известен ли ее хозяин. В том случае, если вы знаете владельца проблемного автомобиля, то ситуация значительно проще. Вы можете с ним поговорить и посоветовать избавиться от этого хлама: сдать на металлолом и даже заработать немного денег или же списать ее бесплатно.

Если же собственник "проблемы" неизвестен, то тут придется заморочиться. Важно знать, куда обращаться по поводу брошенных машин во дворе. Когда "беспризорное" транспортное средство припарковано с нарушением, то нужно звонить в полицию (102) или же пойти лично в райотдел и написать заявление. Они будут обязаны реагировать и отвезти на эвакуаторе такой автомобиль на штрафплощадку.

Решение вопроса, можно ли эвакуировать брошенную машину со двора, имеет и другой алгоритм действий. Ее можно перевести в статус "находки". Для этого надо убедиться, что у нее точно нет хозяина. Это можно сделать несколькими способами:

Подайте запрос в МВД, чтобы получить информацию, находящуюся в Едином государственном реестре автомобилей. Это будет стоить не больше 100 гривень.

Пробейте "VIN-номер" транспортного средства на сайте полиции. Его можно найти на кузове автомобиля.

Доказав отсутствие владельца машины, в полиции назовут ее "находкой" и заберут к себе на штрафплощадку. Если владелец не объявится в течение полугода, ее могут продать и передать деньги бюджет громады.

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